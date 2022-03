Particulier schaduwleger van de ‘kok van Poetin’ zou moeten helpen de Donbas te veroveren

Een muurschildering ter ere van het Russische huurlingenleger Wagner. Beeld Getty Images

Moskou maakte eerder deze week bekend dat de Russische troepen in Oekraïne zich vooral zullen concentreren op de Donbas. Daar proberen eenheden van de pro-Russische separatisten de provincies Donetsk en Loehansk helemaal in handen te krijgen. Maar die operatie verloopt minder voorspoedig dan de Russen hadden gehoopt.

De separatisten en de Russische troepen krijgen al steun van Tsjetsjeense eenheden, maar nu komt daar een contingent van Wagner bij. Het huurlingenleger maakt deel uit van het zakenimperium van Jevgeni Prigozjin, ook wel bekend als de ‘kok van Poetin’, die miljardair werd met een cateringbedrijf voor het leger en scholen in Rusland.

Verboden

Officieel bestaat het Wagner-leger niet: particuliere militaire eenheden zijn verboden onder de Russische wet. Maar het is een publiek geheim dat het Kremlin Wagner gebruikt als schaduwleger voor operaties waarvoor het de verantwoordelijkheid wil verbergen. Voordeel is ook dat eventuele verliezen dan niet voor rekening komen van het Russische ministerie van Defensie, ook al zijn de officiële cijfers zeker bij de operatie in Oekraïne al uiterst onbetrouwbaar.

Hoewel het Kremlin het ontkent, bestaan er nauwe banden tussen Wagner en de Russische strijdkrachten en veiligheidsdiensten. Het huurlingenleger bestaat voornamelijk uit ex-militairen en voormalige leden van de veiligheidsdiensten. Dmitri Oetkin, de oprichter van Wagner, diende zelf bij de militaire inlichtingendienst GROe. Wagner-strijders trainen bovendien op een basis voor commando’s van de GROe bij Molkino, in het zuiden van Rusland.

Liquidatie

Ook bij de eerste oorlog in de Donbas, die uitbrak in 2014, vochten Wagner-huurlingen mee aan de kant van de separatisten. Zij namen deel aan de slag om het strategische spoorwegknooppunt Debaltseve, die begin 2015 op een zware nederlaag voor de Oekraïners uitliep. Wagner wordt er ook van verdacht dat het betrokken was bij de liquidatie van enkele militaire commandanten van de separatisten die zich niet aan de bevelen vanuit Moskou hielden.

Sindsdien heeft het huurlingenleger zijn activiteiten uitgebreid naar andere landen, zoals Syrië, waar het aan de kant van president Bashar al-Assad streed in ruil voor lucratieve oliecontracten voor andere onderdelen van Prigozjins concern. In 2018 leed Wagner daar zware verliezen, toen de huurlingen een basis aanvielen van door de VS gesteunde rebellen. Bij Amerikaanse bombardementen kwamen toen bijna tweehonderd Wagnerstrijders om, iets dat Moskou later ontkende.

Tekort aan manschappen

Wagner opereert momenteel ook in enkele Afrikaanse landen, zoals Libië en Mali. Naar verluidt zouden sommige huurlingen nu zijn teruggeroepen voor de operatie in de Donbas. De inzet van het Wagner-contingent wordt door sommige experts gezien als een teken dat de Russische troepen in Oekraïne na een maand vechten een tekort aan manschappen hebben.

De Oekraïense autoriteiten maken zich vooral zorgen over de komst van Wagner wegens de wreedheden waarvan de huurlingen worden beschuldigd in de landen waar zij opereren. In 2019 doken er videobeelden op van Wagner-strijders in Syrië die een deserteur uit het leger van Assad martelden, onthoofdden en in brand staken.

Geheime operatie

Een speciale eenheid van de Oekraïense militaire veiligheidsdienst probeerde in 2020 een aantal beruchte Wagner-veteranen die in de Donbas hadden gevochten in de val te lokken. De veteranen hadden zich via een door de Oekraïners opgezet rekruteringsbureau in Rusland aangemeld voor een geheime operatie.

De bedoeling was om de huurlingen, zodra ze binnen het bereik van de Oekraïners waren, gevangen te nemen. Maar de operatie mislukte toen de groep op doorreis in Minsk werd opgepakt door de Belarussische veiligheidsdienst. Die verdacht hen ervan dat zij de verkiezingen wilden verstoren.

De Belarussische autoriteiten lieten hen uiteindelijk gaan, nadat Poetin persoonlijk een beroep had gedaan op zijn Belarussische collega Aleksandr Loekasjenko. Ook dat wordt uitgelegd als een bewijs van de nauwe banden tussen Wagner en het Kremlin.