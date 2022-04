Particulier haalt zakelijke rijder in bij aankoop e-auto

Beeld Joris van Gennip

Een verklaring voor de toegenomen populariteit is volgens een woordvoerder van koepelorganisatie Bovag, dat de cijfers naar buiten bracht, het grotere aanbod van beter betaalbare elektrische auto’s. ‘Veel fabrikanten begonnen eerst met de productie van duurdere modellen, omdat daar een hogere marge op zit. Nu komen ze, ook onder invloed van regelgeving en subsidies, met kleinere betaalbare modellen’, zegt Paul de Waal van Bovag.

Ook is er meer subsidie beschikbaar dan een jaar geleden voor privékopers. ‘Vorig jaar was de pot in twee dagen leeg. Nu is er nog steeds geld over.’ Verder helpt privélease: door een auto te leasen hoeven kopers niet meteen de doorgaans hogere aanschafprijs neer te leggen, maar profiteren ze van een vast maandbedrag, aldus Bovag.

Sentiment

Of de hoge brandstofkosten ook een rol spelen, kan de woordvoerder niet zeggen. Dit is niet onderzocht. ‘Maar ik denk dat het sentiment zeker een rol speelt.’

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 6.508 nieuwe elektrische auto’s aan particulieren afgeleverd. Dat is 52,5 procent van het totale aantal geregistreerde EV’s in de eerste drie maanden van 2022, terwijl dat vorig jaar nog 34 procent was. In totaal (inclusief zakelijk) werden er tot en met maart dit jaar 12.385 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd.

De grootste rem op de nieuwverkopen zijn onderdelentekorten, waardoor auto’s niet geleverd kunnen worden. Er is tekort aan computerchips en sinds kort ook aan zogenoemde kabelbomen, kabels die verbindingen leggen tussen diverse elektrische en elektronische componenten in auto’s.