Particulier afhaalpunt pakketjes: ‘leuk extraatje’ en dankbaarheid van de buren

Van de 35 cent per pakketje die Anouk Neeter van Homerr krijgt, wordt ze niet rijk. Maar ze vindt het leuk werk: ‘Je spreekt nog eens iemand.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het heeft wat weg van Sint-Maarten, maar dan voor volwassenen. In plaats van snoep aan zingende buurtkinderen deelt Anouk Neeter (48) stapels pakjes uit aan buurtgenoten – op vertoon van hun identiteitsbewijs. Het is half vijf ‘s middags, spitsuur, en de Alkmaarse pendelt heen en weer tussen haar gangkast vol pakketjes en de buren aan de voordeur die ze glunderend in ontvangst nemen.

Als officieel afhaalpunt voor Homerr, een pakketbezorgdienst die naast de gebruikelijke ophaalpunten bij winkels ook gebruik maakt van een netwerk van particulieren, verdient Neeter samen met haar man en zoon ‘een leuk extraatje’ aan het in ontvangst nemen en afgeven van pakketjes voor buurtbewoners.

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie.

Nu pakketbezorgdiensten ongekende drukte doormaken en honderden winkels met pakketpunten gesloten zijn, levert het werk het gezin ook nog iets anders op: grote dankbaarheid van hun buren. Ze horen het de laatste dagen wel vaker, zegt Marco Schouter (49) de man van Neeter, als hij iets later is aangehaakt. ‘We zijn zó blij dat jullie nog open zijn.’ Hij haalt zijn schouders op en kijkt zijn vrouw aan. ‘Wij denken: ach, we zijn toch thuis. Kleine moeite.’

1,7 miljoen pakketten per dag

Dat laatste is niet hoe PostNL deze weken zou willen typeren. Het bedrijf bezorgt momenteel een duizelingwekkende 1,7 miljoen pakketten per dag. Ter vergelijking: vorig jaar werd rond de feestdagen ‘zo nu en dan’ de 1,5 miljoen pakketten aangetikt. ‘Onze medewerkers leveren nu elke dag een topprestatie’, zegt woordvoerder Dagna Hoogkamer. ‘We hebben onze capaciteit ten opzichte van begin van dit jaar met 90 procent opgeschaald. Meer dan dit kunnen en willen we niet. Het elastiek staat strak gespannen.’

De enorme drukte is het gevolg van de feestdagen en de sluiting van niet-essentiële winkels. Deze week kwam daar de sluiting van een deel van de pakketpunten bovenop. Honderden vestigingen van winkels als Ako, Bruna en Primera besloten vanaf maandag hun winkels dicht te houden. Het feit dat ze wel pakketjes mogen aannemen en uitgeven, maar geen kerstkaarten of staatsloten mochten verkopen, leidde volgens de winkels tot teveel ‘woordenwisselingen’ met klanten. Bovendien leveren de pakketjes alleen volgens de winkels te weinig op om voor open te blijven.

Voor PostNL betekent het dat er in plaats van circa 3.750 nu nog zo'n 3.000 pakketpunten open zijn. Om de pakketjeslawine enigszins beheersbaar te houden, vraagt het bedrijf consumenten hun retourzendingen tot 7 januari thuis te houden. Met winkelketens is afgesproken dat ze de retourtermijn oprekken. Ook geldt voor webwinkels tijdelijk een maximum aantal pakketten dat ze dagelijks mogen aanleveren.

Bestelbusjes

Sinds maandag heeft PostNL bovendien een twintigtal tijdelijke ophaalpunten opgetuigd in de vorm van bestelbusjes, die in de buurt van supermarkten of bouwmarkten worden geparkeerd. Ze moeten de reguliere pakketpunten ontlasten en consumenten de kans geven hun laatste kerstcadeautjes toch nog op de bus te doen.

De pakkethectiek gaat aan het rijtjeshuis van Anouk Neeter grotendeels voorbij. Zeker, met de teller op 200 pakketjes is december tot nu toe haar drukste maand. Maar ze is pas in september begonnen, ‘dus het kan ook best komen omdat mensen ons steeds beter weten te vinden’, klinkt het nuchter.

Neeter is financieel medewerker in de jeugdzorg. Toen ze eerder dit jaar haar uren als gevolg van bezuinigen zag teruglopen, besloot ze zich op te geven als pakketpunt. Nu wordt er twee keer per week een zak pakketjes bezorgd en weer opgehaald – buren kunnen bij Neeter ook hun retourzendingen inleveren. Op doordeweekse dagen mogen buren tussen vier en acht hun aankopen komen halen.

35 cent

Van de 35 cent per pakketje die Neeter van Homerr krijgt, wordt ze niet rijk. Maar ze vindt het leuk werk: ‘Je spreekt nog eens iemand.’ En als het meezit, kan ze er met haar man en zoon komend jaar wel een leuk uitstapje van maken. En als het écht meezit? ‘Dan gaan we ervan naar de camping.’

Er mag in Alkmaar nog getwijfeld worden, voor Mark-Jan Pieterse, medeoprichter van Homerr, staat vast dat de pakketdrukte ook zijn bedrijf heeft bereikt. ‘We hebben het de afgelopen dagen drie keer zo druk gehad als in november.’

Homerr, dat een ‘duurzamer en socialer’ alternatief van reguliere pakketdiensten wil zijn, bezorgt alleen van pakketpunt naar pakketpunt – en niet aan huis. Dat scheelt milieuvervuilende ritjes. Deze manier van werken leek aan het begin van de coronacrisis een nadeel, zegt Pieterse. ‘Toen durfden veel mensen de deur niet uit.’ Maar nu honderden pakketpunten gesloten zijn, blijkt het juist voordeel. Met veel particulieren blijft het overgrote deel van het netwerk van Homerr open.

Bescheiden punt

Het Alkmaarse pakketpunt van Neeter en haar gezin is met een kleine 200 pakketten deze maand nog een bescheiden punt, zegt Pieterse. ‘We hebben adressen waar er 500 tot 1.000 pakketten per maand doorheen gaan.’

Als het aan Neeter ligt, komt daar binnenkort verandering in. Binnenkort gaat ze ook pakketjes van DHL verwerken. ‘Die komen dagelijks bezorgen, met zo’n vijftig per dag.’ Ach, zo lang ze zelf thuiswerkt en haar man en zoon af en toe bij kunnen springen, is het prima te doen, verwacht Neeter. Ze ziet maar een kleine hobbel op de weg: waar laat ze al die pakjes? ‘Ik moet de gangkast maar eens gaan reorganiseren.’

Beroofd Pakketbezorgers worden de afgelopen weken geregeld overvallen. Zo werd dinsdag een pakketbezorger in het Limburgse Dieteren met een voorwerp in zijn gezicht geslagen en beroofd van zijn bus. Afgelopen maandag werd een bezorger uit Amsterdam overvallen door twee mannen en – waarschijnlijk – bedreigd met een vuurwapen. Een week eerder werd ook een andere pakketbezorger in Amsterdam bedreigd met een vuurwapen. Nadat de daders hem dwongen zijn bus te openen, gingen ze er met een aantal pakketten vandoor. Ook in Diemen en Sittard zijn pakjesbezorgers onlangs bedreigd en bestolen. Post NL zegt geen significante toename te zien in het aantal overvallen van pakketbezorgers. ‘Maar het gebeurt helaas wel eens’, zegt woordvoerder Dagna Hoogkamer. ‘En elk geval is er een te veel. Het zijn traumatische ervaringen voor onze medewerkers.’ Ook de politie ziet het aantal overvallen niet toenemen. (Maud Effting)