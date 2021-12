Parlementsgebouw Australië ‘giftige’ werkplek: een derde van de medewerkers slachtoffer seksuele intimidatie

Duizenden Australiërs gingen in maart de straat op om te demonstreren tegen geweld en discriminatie tegen vrouwen. Bij de March 4 Justice in Canberra sprak slachtoffer Brittany Higgins de menigte toe. ‘Het wordt tijd dat onze leiders aan beide kanten van de politiek stoppen met het vermijden van het onderwerp en het afschuiven van verantwoordelijkheid. Het wordt tijd dat we het probleem daadwerkelijk aanpakken.’ Beeld Getty Images

‘Verschrikkelijk en verontrustend’, zo noemde premier Scott Morrison de bevindingen. Het onderzoek laat zien dat de verkrachtingszaak die begin dit jaar Parliament House opschrikte, niet op zichzelf staat. Toen vertelde een politiek adviseur in een tv-interview dat zij in het overheidsgebouw was verkracht door een collega.

Brittany Higgins onthulde in februari dat een mannelijke collega zich twee jaar geleden aan haar had vergrepen in het kantoor van de staatssecretaris voor wie zij werkte. Ze meldde de verkrachting bij haar superieuren, waarna de beschuldigde ambtenaar werd ontslagen wegens ‘het overtreden van de veiligheidsmaatregelen’. Verder werd er geen actie tegen hem ondernomen. Na de televisie-uitzending hebben nog drie vrouwen gezegd dat ze door dezelfde man zijn mishandeld.

De Australische premier reageerde toen geschokt op de beschuldigingen en kondigde een groot onderzoek aan naar de werkcultuur in Parliament House, waarin zich ook de kantoren van de premier en zijn ministers bevinden. Bij het onderzoek waren meer dan 1.700 gebruikers van het gebouw betrokken, maar opvallend is hoe met name parlementsleden zich te buiten gaan aan kwalijk gedrag.

Bij drie van de tien gevallen van seksuele intimidatie was een parlementariër de dader. Ze maakten zich onder andere schuldig aan opmerkingen over het uiterlijk van de stafleden en hun privéleven en aan handtastelijkheden. Hun slachtoffers waren voornamelijk de honderden medewerkers van de 227 parlementsleden.

‘Walgelijk’

‘De parlementariër die naast me zat, boog zich voorover’, aldus een medewerker tegen de onderzoekers. ‘Omdat ik dacht dat hij me iets wilde vertellen, boog ik me voorover. Hij greep me vast en stak zijn tong in mijn keel. De anderen lachten allemaal. Het was walgelijk en vernederend.’

Een andere medewerker meldde dat ze tijdens een feest werd lastig gevallen door een parlementslid. ‘Hij stak zijn hand onder mijn rok en probeerde mij te kussen’, aldus de medewerker. ‘Het was nogal walgelijk.’ Ook vrouwelijke parlementsleden zijn het slachtoffer van seksuele intimidatie, waarbij onder andere hun mannelijke collega’s zijn betrokken. Zo’n 63 procent zegt ermee te maken te hebben gehad. Bij de mannelijke parlementsleden was één op de vier slachtoffer geweest van ongewenste intimiteiten.

Veel stafleden melden de gevallen van seksuele intimidatie begaan door parlementsleden niet vanwege de ‘onaantastbare’ status die de volksvertegenwoordigers in Australië genieten. ‘Er zijn geen gevolgen voor slecht gedrag omdat de kans klein is dat parlementsleden ontslagen worden of anderszins verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties’, zegt een medewerker over het gevoel dat breed onder haar collega’s leeft.

Gedragscode

Oud-premier Julia Gillard, die tijdens haar regeerperiode het slachtoffer was van seksisme, pleitte dinsdag voor een gedragscode voor gebruikers van het parlement. ‘Wij moeten het federale parlement voor eens en voor altijd veranderen’, aldus Gillard. Ook zei ze dat beschuldigingen effectiever moeten worden aangepakt. Dit zijn ook aanbevelingen van de leider van het onderzoek, Kate Jenkins.