Parlementariër AfD gewond na aanval op straat in Bremen

De Duitse parlementariër Frank Magnitz, voorzitter van Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Bremen, is maandag gewond geraakt toen hij werd aangevallen op straat. Wie de daders zijn, is nog onbekend. De aanval komt drie dagen na een aanslag op een AfD-kantoor in Saksen.