Parlementaire commissie gaswinning: belangen Groningers structureel genegeerd, los ereschuld in

Woningen in het Groningse Loppersum, die niet voldoende aardbevingsbestendig bleken en zodoende werden gesloopt. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Een ongekend systeemfalen’, concludeert de commissie in het bijna tweeduizend pagina’s tellende eindrapport ‘Groningers boven gas’. Dat volgt na twee jaar onderzoek, bestudering van ruim 600 duizend documenten, meer dan honderd voorgesprekken en 69 openbare verhoren onder ede. ‘Was de aardbevingsproblematiek van het begin af aan serieus genomen, dan had veel ellende voorkomen kunnen worden.’

De belangrijkste aanbeveling is dat de Nederlandse staat een ereschuld moet inlossen, door nu wel de belangen van inwoners van het aardbevingsgebied voorop te stellen en voldoende geld uit te trekken voor een rooskleurigere toekomst voor Groningen. De commissie noemt geen bedragen.

De gaswinning die in 1963 begon was zo lucratief voor de Nederlandse staat en de energiebedrijven Shell en ExxonMobil, dat amper oog was voor andere publieke belangen zoals veiligheid, langetermijnrisico’s en nadelige gevolgen. Dat veranderde pas na de aardbeving bij Huizinge in augustus 2012, met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter nog steeds de zwaarste tot nu toe.

Na de aardbeving bij Huizinge werd de gaswinning niet meteen verlaagd, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde, maar tot recordhoogte opgevoerd. Dat was geen doelbewust besluit, maar een voortzetting van de strategie om de winning te maximaliseren. En niemand greep in, terwijl dat wel had gekund. ‘Het mocht, dus het gebeurde.’

Rutte onderschatte de ernst

De commissie oordeelt in het rapport specifiek en uiterst kritisch over de rol van minister-president Mark Rutte. De ontsporing van het gasdossier gebeurde volledig onder zijn hoede (sinds 2010, het jaar van zijn aantreden). Rutte onderschatte de ernst, stuurde niet bij en maakte niet het verschil, aldus de commissie. Hij maakte in 2019 wel excuses namens het kabinet. ‘Maar ook deze excuses hebben niet geleid tot een wezenlijke verandering.’

De commissie is zich ervan bewust dat Groningen al vaak beterschap is beloofd. Een onderzoek lost de problemen niet op en een rapport herstelt het vertrouwen niet, klinkt het reëel. ‘Nu is het zaak dat de aanbevelingen worden opgevolgd en dat verantwoordelijken samen mét Groningers in dialoog treden over hoe de ereschuld wordt ingelost.’

De oliebedrijven waren pas bereid de gaswinning af te bouwen toen het Openbaar Ministerie onder druk van belangenorganisaties moest onderzoeken of de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) strafrechtelijk vervolgd kan worden.

De afgelopen zestig jaar verdiende de staat en in mindere mate de oliebedrijven ruim 400 miljard euro in Groningen. Maar Groningen, zo concludeert de commissie, deelde amper in de lusten en bleef zitten met de lasten: aardbevingen (ruim 1.600), schades (meer dan 267 duizend inmiddels), onveiligheid en een inbreuk op het landschap.

‘Onbegrijpelijke papierwinkel

Dit moet worden rechtgezet, beveelt de commissie aan. ‘Dat gaat niet alleen om geld, maar ook om menskracht en aandacht, en om de positie van de regio ten opzichte van andere regio’s in Nederland.’ Allereerst moet de schadeafhandeling worden versoepeld: ‘milder, makkelijker en menselijker’. Daarnaast moet er geld worden vrijgemaakt voor economisch perspectief voor de regio.

In 2018 besloot het kabinet de gaskraan dicht te draaien, om de oorzaak van de problemen weg te nemen. Maar het loste de problemen niet op. Dat komt volgens de commissie doordat beslissers en bewoners in totaal verschillende werelden leefden. ‘De kloof tussen beide werelden is diep en het vertrouwen is bij veel Groningers volledig verloren gegaan.’

Vernietigend is de commissie over de bureaucratische schadeafhandeling, die ook nadat de overheid zich daarover ontfermde is ontaard in een ‘onbegrijpelijke papierwinkel’. ‘De initiatieven, schadeprotocollen, regelingen en instanties om de schades af te handelen en te versnellen, volgen elkaar snel op. De beoogde verbetering komt echter nauwelijks van de grond.’ Het gevolg was een ‘structurele terughoudendheid’ in de erkenning en uitkering van schades. ‘De processen verlopen vaak tergend traag en beslissers passen de regels en instituten telkens aan.’

Gewraakt wordt ook het ‘gezwalk’ bij het preventief versterken van huizen, een totaal onderschatte operatie. Woningeigenaren moeten snel duidelijkheid krijgen over het lot van hun huis en dorpen moeten met een ‘gebiedsgerichte aanpak’ worden verstevigd.