Parlementair verslaggever Dion Mebius over Otten vs. Baudet: ‘We hebben uren staan wachten, met zoiets belangrijks wil je erbij zijn’

Dion Mebius, parlementair verslaggever, aan zijn bureau op de redactie van de Volkskrant in Den Haag. Beeld Katja Poelwijk

Woensdagavond 24 april. Een tweet van FvD-leider Thierry Baudet: Henk Otten, zijn rechterhand en volgens velen het brein achter de partij, werd verzocht zich terugtrekken als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Op dat moment zit Dion Mebius alleen nog met collega’s Frank Hendrickx en Remco Meijer op de Haagse redactie. Nadat ze Otten hebben gesproken pleiten ze ervoor om de zijn reactie op de voorpagina van de krant van morgen te zetten en de site er diezelfde avond nog mee te openen. ‘Je kan wel zeggen dat het ‘gewoon’ een ruzie is binnen een partij’, zegt Mebius, ‘maar het is wel een ruzie tussen de twee belangrijkste mensen van wat bij de afgelopen verkiezingen de grootste partij van Nederland is geworden.’

Vanmiddag heeft het partijbestuur @hendrikotten3 verzocht om na twee jaar intensieve samenwerking eervol terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie en zijn contract op te zeggen. We wensen hem alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid! #FVD Thierry Baudet

De zaterdag ervoor had Mebius al met verwondering het interview met Otten in NRC gelezen en doorgestuurd aan zijn collega Hendrickx. Otten gaf onomwonden kritiek op zijn partijleider en medebestuurslid. Baudets meldpunt voor linkse indoctrinatie in het onderwijs vond hij ‘een misser’. De lijsttrekker zette de mensen binnen de partij ‘te veel in de wind’ met zijn dubbelzinnige uitingen over boreale werelden – ‘alt-right-achtig gedoe’, noemde hij het. Bovendien moesten andere leden zichtbaarder worden. ‘De partij is groter dan Baudet’, aldus Otten.

Waarom deed Otten dat interview eigenlijk? FvD is niet heel positief over de grote kranten toch?

‘FvD is gewoon benaderbaar voor interviews. Dat is misschien verrassend, omdat ze veel kritiek hebben op de mainstream media. Maar hier in Den Haag hebben wij verslaggevers heel normaal contact met ze, net als met de andere partijen. Alleen met leden van de PVV hebben we vrijwel nooit contact en met partijleider Geert Wilders al helemaal niet. Ik weet niet waarom. Ik denk omdat ze ons een vervelende krant vinden.’

Is het Ottens intentie geweest om Baudet te dwarsbomen?

‘Nee, want Otten weet ook wel dat die partij niet had bestaan zonder Baudet. Hij wil de partij wel een iets andere richting op laten gaan dan de partijleider voor ogen heeft. Toen wij Otten interviewden voor de verkiezingen merkte je al dat er meningsverschillen bestaan tussen die twee. Otten krabbelde bijvoorbeeld terug wat betreft de Nexit, terwijl de partij altijd voor is geweest. Bovendien was er direct na de verkiezingen ook al discussie over hoeveel mensen er in het bestuur zouden moeten zitten. En met die speech over de boreale wereld en de uil van Minerva was Otten ook niet onverdeeld gelukkig.

‘Ik denk dat hij dacht Baudet met dat NRC-interview naar zijn kritiek te kunnen laten luisteren. Hij durfde dat misschien aan omdat hij dacht dat hij een sterkere positie had. Baudet zei tenslotte ook ooit: Otten is volstrekt onvervangbaar. Maar nu blijkt hij toch afgeserveerd te kunnen worden.’

Otten leek woensdagavond nog zijn schouders op te halen toen Mebius contact met hem opnam. ‘Tegen ons zei hij er niet warm of koud van te worden.’ Maar die donderdag meldde NRC dat Otten 30 duizend euro uit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt. Op de FvD-site verscheen een verklaring waarin Otten van hetzelfde werd beschuldigd. Even later kondigde Otten op Twitter aan zich toch terug te trekken uit het partijbestuur.

Onthutsend om te zien hoe mijn mede-oprichters @thierrybaudet en @rooken nu #karaktermoord op mij plegen om hen moverende redenen. In het partijbelang treed ik per direct terug als bestuurslid van #FVD. Ik zal op het juiste moment uitgebreid ingaan op de gehele gang van zaken. Henk Otten

Otten insinueerde dat het gegeven van die geldtransactie bewust gelekt was door iemand binnen het FvD. ‘Karaktermoord’, noemde hij het in zijn tweet.

‘We kunnen in ieder geval zeggen dat het erg toevallig is dat het op dat moment bekend werd. Binnen FvD zelf was het voorval begin april al bekend, aldus Theo Hiddema. Volgens hem had de interne kascommissie Otten te kennen gegeven dat dit eens maar nooit weer was, maar dat ze wel gewoon door konden. En dan komt het drie weken later alsnog uit en heeft Otten geen andere keus meer dan te vertrekken. Een ‘greep in de kas’ is voor een politicus een enorme smet.’

Het begon met een interview in NRC, later kwam diezelfde krant met het nieuws dat Otten geld uit de partijkas had overgemaakt naar eigen rekening. Had je het gevoel dat je achter NRC aanliep?

‘Natuurlijk brengen we liever zelf het nieuws dat al die gebeurtenissen in gang zet. Maar het is niet alsof ik ervan baal ofzo, daarvoor is het allemaal te spannend. En op een gegeven moment wordt het gewoon een nieuwsfeit, ongeacht wie het heeft gebracht. Wij waren bijvoorbeeld weer de enigen die Otten uitgebreid hadden gesproken op de avond dat Baudet hem op Twitter de wacht aanzegde. Daarom kwam dat op de voorpagina.’

Otten blijft wel bij de partij.

‘Hij is nu vijf functies kwijt en hij mag achteraan op de bankjes in de senaat plaatsnemen. Hij sms’te ons: wat mij betreft kunnen we nu verder en zetten we hier een streep onder. We zijn natuurlijk benieuwd of dat echt zo is. Hiervoor werd hij echt gezien als de grote man achter de schermen. Hij heeft drie jaar lang zijn ziel en zaligheid in de partij gestoken. Maar in een mum van tijd is dat in elkaar gestort.’

Het klinkt alsof je met hem meeleeft.

‘Nou, meeleven zou ik het niet noemen. Maar als je hem probeert te bellen of te spreken, houd je wel rekening met zijn situatie. Het is ongelooflijk wat er op zo’n man afkomt. Ik denk dat hij wel honderden telefoontjes heeft gehad in die dagen, niet alleen van journalisten maar ook van partijgenoten.’

Het waren lange dagen de afgelopen weken, zegt Mebius. Meestal zaten de verslaggevers tot half 11 ’s avonds op de Haagse redactie. De hele dag mensen bellen van binnen en buiten het FvD, proberen om zicht op de situatie te krijgen. ‘Toen bekend werd dat Otten zich terugtrok, hebben we uren op Baudet staan wachten in de Tweede Kamer. Als er zoiets belangrijks gebeurt, wil je erbij zijn. Ik denk dat we op een gegeven moment met een stuk of twintig, dertig verslaggevers stonden te wachten.’

FvD krijgt veel aandacht de laatste tijd, meer dan de andere partijen. Moet je daarover nadenken als journalist?

‘Ik denk dat je goed na moet denken over hoe je nieuws over zo’n politieke partij doseert. Dat doen we ook met de hele redactie. We hebben het over hoeveel aandacht we aan elke partij hebben besteed en of dat te veel of te weinig is. Maar FvD is booming: een nieuwe partij die in één keer vanuit het niets de grootste wordt in de Eerste Kamer. Dat is nog nooit gebeurd in de Nederlandse politiek. Dan verdient zo’n beweging extra aandacht, ook omdat het veel kan gaan betekenen voor de politieke koers van Nederland.’

Het is nu reces in Den Haag. Wat kunnen we daarna verwachten? Waar ga je naar kijken bij FvD?

‘De Europese verkiezingen komen er natuurlijk aan. En we vragen ons onder andere af of de partij last gaat krijgen van deze affaire. Kan Forum weer de grootste partij worden?’

Paul Cliteur is nu ad-interimwoordvoerder namens de Eerste Kamerlijst. Wordt hij de nieuwe fractievoorzitter van de Eerste Kamer?

‘Ik weet het niet. We vroegen Otten trouwens een paar dagen geleden ook nog of er een kans is dat hij het alsnog wordt. We zullen zien, zei hij toen. Dus dat was raadselachtig.’

‘Internetgoeroe’ Rob Rooken wordt nieuwe adjudant van Baudet Ondernemer Rob Rooken neemt de plek van zijn oude zakenpartner Henk Otten over als nieuwe ‘tweede man’ bij Forum voor Democratie. Op Thierry Baudet na bekleedt niemand zoveel functies binnen de partij. Wie is deze ‘internetgoeroe’ op de achtergrond?

Van de macht van Otten is bij Forum weinig over: ‘Dit moet hem pijn doen’ De machtsstrijd binnen Forum voor Democratie is uitgelopen op een pijnlijke affaire voor Henk Otten. De tot voor kort grote man achter de schermen mag FvD-senator worden, maar het fractievoorzitterschap in de Eerste Kamer is hem nu ook ontnomen. In korte tijd verloor Otten zo bijna al zijn functies – en daarmee ook zijn aanzien binnen de partij.

Strijd binnen Forum escaleert met ‘karaktermoord’ na ‘kasmoment’ door partijarchitect Otten De strijd binnen Forum voor Democratie heeft een bloedige apotheose gekregen. De ooit zo machtige Henk Otten is weg als bestuurder. Volgens de partij deed hij een greep in de kas – of een ‘kasmoment’ zoals Kamerlid Theo Hiddema het noemt. Zelf spreekt Otten van ‘karaktermoord’ door Thierry Baudet.