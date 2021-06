Parlement van Israël stemt op zondag over nieuwe regering

De voorzitter van het Israëlische parlement Yariv Levin heeft een datum geprikt voor de stemming over de nieuwe regering: deze zal zondag plaatsvinden. Beeld EPA

Vorige week kwam formateur Yair Lapid met het nieuws dat hij een regering had gevormd. Voordat deze kan worden ingezworen, moet echter nog één horde worden genomen: een meerderheid van het parlement moet er tijdens een stemming zijn zegen aan geven.

De nieuwe regering is een verzameling van acht partijen die in ideologisch opzicht mijlenver uit elkaar staan: zij zijn links, centristisch en uiterst rechts, en voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël maakt ook een Arabische partij deel uit van de coalitie. Het enige wat wat deze partijen met elkaar verbindt, is hun afkeer van Netanyahu. Deze staat terecht wegens corruptie, maar weigert om op te stappen.

Spannend

De stemming wordt nog spannend aangezien de coalitie een flinterdunne meerderheid heeft (61 van de 120 zetels) en Netanyahu bij de rechtse partijen in de nieuwe coalitie zit te stoken. Hij probeert mensen over te halen niet met deze ‘gevaarlijke, linkse’ regering in zee te gaan, en tegen te stemmen.

Yair Lapid, formateur en leider van de centristische partij Yesh Atid, zegt dat de coalitie zal proberen 'een verscheurde natie' weer te helen. Beeld EPA

Afgelopen maandag zei Lapid dat de coalitie zal proberen een ‘verscheurde natie’ weer te helen, en een regering voor ‘de iedereen’ zal zijn. ‘De basis is vertrouwen, fatsoen en welwillendheid’, aldus de formateur.

Om deze regering te kunnen vormen, bracht Lapid een opvallend offer. Zijn eigen partij levert weliswaar het grootste aantal zetels (zeventien), maar om Naftali Bennett van de rechtse partij Yamina over de streep te trekken, heeft hij hem het premierschap aangeboden - ook al heeft Yamina slechts zeven zetels. Lapid wordt voorlopig minister van Buitenlandse Zaken. In het najaar van 2023 zullen zij van post wisselen – mits de regering tegen die tijd niet is gevallen.