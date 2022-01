Parlement Oostenrijk stemt voor vaccinatieplicht voor volwassenen, als eerste land in Europa

Parlementsleden stemmen donderdag in Wenen over een voorstel om coronavaccinatie te verplichten. De wet werd met 137 stemmen voor en 33 stemmen tegen aangenomen. Beeld AP

Minister van Volksgezondheid Wolfgang Mueckstein noemde de plicht donderdag ‘een grote en voor het eerst ook een blijvende stap’ in de strijd tegen het coronavirus. ‘Dit is hoe we kunnen ontsnappen aan de cyclus van versoepelingen en lockdowns’, zei Muesckstein tegen het parlement. Volgens hem is de plicht nu noodzakelijk vanwege omikron, maar kan het ook bij toekomstige varianten een doorslaggevende rol spelen.

De regering kondigde in november al aan dat het een universele vaccinatieplicht wilde invoeren omdat de vaccinatiegraad in het land te laag bleef. Oorspronkelijk zou de plicht zelfs gaan gelden voor iedereen boven de 14 jaar. Op dit moment is ongeveer 74 procent van de 9 miljoen inwoners volledig gevaccineerd, een vergelijkbaar percentage met Nederland. Maar in veel andere West-Europese landen ligt de vaccinatiegraad hoger.

De afgelopen maanden vonden grote protesten tegen de vaccinatieplicht plaats, waarop tienduizenden mensen afkwamen. In het parlement verzette vooral de extreem-rechtse Vrijheidspartij zich tegen de wet. Partijleider Herbert Kickl noemde de wet donderdag ‘niets meer dan een enorme klap voor de vrijheden van de Oostenrijkers’ en zei ‘verbijsterd’ te zijn. Verschillende andere partijen uitten juist hun kritiek op de Vrijheidspartij, die volgens hen leugens over vaccins verspreidt.

De wet werd door het parlement aangenomen met 137 stemmen voor en 33 stemmen tegen. Alleen de Bondsraad, de vertegenwoordiging van alle deelstaatregeringen, moet nu nog groen licht geven voor de wet definitief is.

Handhaving

De overheid wil niet direct gaan handhaven, eerst moeten alle inwoners officieel op de hoogte gesteld worden. Pas vanaf half maart gaat de politie op vaccinatiebewijzen controleren. Wie die niet kan tonen, wordt per brief gevraagd om een vaccinatiebewijs of een bewijs van uitzondering. Uiteindelijk kan een boete volgen van 600 euro.

Als de plicht in eerste instantie niet leidt tot een hogere vaccinatiegraad, zal de handhaving strenger worden, zei bondskanselier Karl Nehammer donderdag. In dat geval krijgen ongevaccineerden een herinnering om ze over te halen. Als dat niet werkt, plant de overheid een vaccinatie in. Voor wie dan nog weigert zich te vaccineren, kan de boete oplopen tot 3.600 euro. Nehammer benadrukte dat hij hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen.

Oostenrijk is het eerste land in Europa dat een vaccinatieplicht voor volwassenen invoert. Wel bestaat in verschillende landen al een plicht voor bepaalde beroepen of leeftijdsgroepen. De Duitse regering overweegt ook een universele vaccinatieplicht, maar daarover is nog veel onduidelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt een vaccinatieplicht af omdat het negatief werkt voor het vertrouwen in de vaccinatiecampagne. Goede voorlichting en toegankelijke vaccinatielocaties zouden meer effect hebben.