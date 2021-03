Parlement Mexico stemt voor volledige legalisering cannabisgebruik

Een lid van een Mexicaanse pro-cannabis beweging rolt een joint voor het Senaat in Mexico. Beeld AFP

Als de Senaat ook akkoord gaat met de wet, wordt Mexico het tweede land in Latijns-Amerika dat marihuana volledig legaliseert. Uruguay ging de Mexicanen voor. Mexico, dat zo'n 126 miljoen inwoners telt, wordt dan een legale cannabismarkt.

Het medicinaal gebruik van wiet is in Mexico, dat al decennialang wordt geteisterd door drugsgeweld, al sinds enkele jaren toegestaan. De illegale wiethandel was lange tijd voornamelijk het werkterrein van drugsbendes- en kartels, voor deze besloten zich meer te storten op de lucratievere cocaïnesmokkel.

De wet werd aangenomen met 468 tegen 316 stemmen. De oppositie stemde tegen omdat ze bang zijn dat het drugsgebruik zal toenemen. Verwacht wordt dat de Senaat ook akkoord zal gaan met de legalisering. Elke volwassene mag straks maximaal zes planten in huis hebben, huishoudens zelfs acht. Wel wordt het bezit aan regels gebonden.

Uitspraak rechters

Wie straks gepakt wordt met meer dan 28 gram, krijgt een boete. Op bezit van meer dan 5,6 kilo staat een gevangenisstraf. Er komt een vergunningstelsel om de teelt en verkoop van cannabis voor uitsluitend recreatief gebruik te regelen. Wanneer dit is geregeld en de bevolking thuis mag telen, is nog onduidelijk. Het regelen van het medicinaal gebruik van cannabis duurde ook een tijd.

Met de wet geeft het parlement gevolg aan een uitspraak van het Hooggerechtshof. De hoogste rechters stelden zich al in 2015 achter het toestaan voor recreatief gebruik van cannabis. Vier jaar later werd de regering door het hof opgedragen met wetgeving te komen om dit mogelijk te maken. Volgens de rechters was het verbod op cannabisgebruik in strijd met de Grondwet omdat het de rechten van de Mexicanen schond.

Het parlement kreeg tot april de tijd van het hof om het recreatief gebruik bij wet te regelen. President Andrés Manuel López Obrador staat volledig achter de nieuwe wet. Zijn Morena-partij, die een meerderheid heeft in het parlement, is de drijvende kracht achter de legalisering. Parlementariërs die woensdag voor stemden, betoogden dat met het toestaan van cannabisgebruik ook de drugskartels een klap kan worden toegebracht die zich bezighouden met de wiethandel.