Parlement Macedonië keurt naamsverandering goed

Het Macedonische parlement is bereid de naam van het land officieel te veranderen in Noord-Macedonië. Daarmee komt het Balkanland een stapje dichter bij lidmaatschap van de Europese Unie en de Navo, maar negeert het tevens de meerderheid van het volk. Drie weken geleden werd een referendum over de naamwijziging door bijna twee derde van de kiesgerechtigden geboycot.

De Griekse premier Alexis Tsipras en premier Zoran Zaev van Macedonië kijken toe terwijl de ministers van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias en Nikola Dimitrov een akkoord tekenen. Beeld EPA

Het kiezen van een nieuwe naam is een cruciale stap in het oplossen van de al 27 jaar slepende burenruzie tussen Griekenland en Macedonië. Omdat de meest noordelijke provincie van Griekenland eveneens Macedonië heet, weigeren de Grieken een land te erkennen dat dezelfde naam draagt. Daarom blokkeert Griekenland al bijna dertig jaar lang iedere poging van Macedonië om lid te worden van de Europese Unie of de Navo. Pas als Macedonië zijn naam verandert in Noord-Macedonië, belooft Griekenland dat veto in te trekken.

Tweederdemeerderheid

Om dat streven mogelijk te maken, organiseerde de Macedonische premier Zoran Zaev afgelopen vrijdag een parlementaire stemming om de Grondwet te wijzigingen. Hij had daarvoor precies 80 van de 120 zetels nodig en na dagen vol overleg, debat, ruzie en externe druk stemden exact tachtig parlementariërs voor een nieuwe naam.

Dat was een fikse verrassing omdat Zaev daarvoor minstens acht leden van de oppositie moest overhalen – een oppositie die de afgelopen maanden juist fanatiek campagne voerde tegen iedere vorm van compromis. Die oppositie voelde zich bovendien gesteund door het referendum dat eind september werd gehouden en uitdraaide op een fiasco voor Zaev. Hoewel 90 procent van de kiezers vóór een nieuwe naam stemde, was de uitslag vrijwel niets waard omdat slechts 37 procent van het electoraat op kwam dagen.

A great day for #democracy in #Skopje 🇲🇰! I congratulate all those who decided to walk on along the #EU path. I expect that the free choice of all MPs is fully respected, especially of those who crossed the aisle tonight. We need statesmanship, not party-games. Johannes Hahn

Chantage en omkoping

Maar de interpretatie van uitslagen is soms belangrijker dan uitslagen zelf, zo bleek de afgelopen drie weken in Skopje. Zaev negeerde de lage opkomstcijfers volledig en benadrukte juist dat 90 procent van de kiezers ja had gestemd. ‘Nu is het tijd voor parlementariërs om de wens van het volk te volgen en het proces van integratie met de EU en de Navo te versnellen’, probeerde hij oppositieleden te overtuigen.

Wat de acht oppositieleden die voor stemden uiteindelijk over de streep trok, is onduidelijk. Oppositieleider Hristijan Mickoski zei dat er chantage of omkoping in het spel was en zette de acht dissidenten subiet uit zijn coalitie.

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO. Jens Stoltenberg

Griekse regeringscrisis

Ondanks jubelberichten vanuit Europa dit weekend (Navo-Secretaris Generaal Jens Stoltenberg twitterde over een ‘historische kans’ en EU-commissaris voor uitbreiding Johannes Hahn sprak van ‘een geweldige dag voor de democratie in Skopje!’) is de nieuwe landsnaam overigens nog steeds geen feit. De komende drie maanden volgen nog twee cruciale stemmingen in het Macedonische parlement, waarna het strijdveld zich verplaatst naar het Griekse parlement, dat ook zijn fiat moet geven.

Aan de regeringspartij van premier Alexis Tsipras zal dat niet liggen – ‘felicitaties aan mijn vriend Zoran Zaev!’, twitterde hij vrijdag – maar zijn rechtse coalitiepartner Onafhankelijke Grieken is een uitgesproken tegenstander van een deal met Macedonië. Zo gaf partijleider Panos Kammenos al meermaals aan de regering te laten vallen zodra er een naamdeal komt. Vorige week liep een ruzie over Macedonië tussen hem en minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias zo hoog op dat de laatste zelfs zijn ontslag indiende.