Parkeren in grote steden wordt duurder: ‘We willen meer groen en plek voor spelende kinderen’

Met de prijsstijging wil Utrecht het parkeren op straat terugdringen. ‘We zien auto’s liever in parkeergarages’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Uiteindelijk willen we meer groen en speelplaatsen voor kinderen. Nu wordt heel veel ruimte op straat ingenomen door geparkeerde auto’s.’ Vergunninghouders kunnen straks wel korting krijgen op een abonnement bij een P+R, een parkeerplek aan de rand van de stad.

In Rotterdam betalen inwoners volgend jaar 115 euro voor een vergunning in het centrum, 48 euro (+71 procent) meer dan in 2018. Volgens de gemeente kan de tariefverhoging de ‘toegenomen druk op de buitenruimte’ verminderen. Zo moet meer plek voor spelende kinderen en groen ontstaan. Ook loopt de stad met het nieuwe tarief ‘meer in de pas’ met andere grote steden.

Den Haag is ondanks een verhoging van 23 euro (+61 procent) met 60 euro nog steeds de goedkoopste van de vier grote steden, aldus de vereniging van huiseigenaren. De gemeente wil parkeren op straat duurder maken dan in parkeergarages. De opbrengst van de maatregelen, zo’n 64 miljoen euro, wil de stad besteden aan fietspaden en -stallingen en nieuwe parkeerplaatsen voor auto’s.

Inwoners van Amsterdam Centrum betalen met 535 euro per jaar het meest voor een parkeervergunning. Dat tarief blijft ongewijzigd. In Simpelveld (Limburg, 20,60 euro), Stede Broec (Noord-Holland (20,40 euro) en Veldhoven (Noord-Brabant, 18 euro) zijn de kosten volgend jaar het laagst van de 53 onderzochte gemeenten. In minder dan de helft van die gemeenten – 22 – blijven de kosten van een parkeervergunning ongewijzigd. Hilversum is de enige gemeente waar een parkeervergunning goedkoper wordt. Daar betalen vergunninghouders volgend jaar 75 euro in plaats van 150 euro. Veel inwoners zijn wel meer kwijt aan gemeentelijke lasten, onder andere door verhoging van de afvalstoffen- en de rioolheffing en de OZB-belasting voor huiseigenaren.

Gemiddeld kost een parkeervergunning in 2019 iets meer dan 95 euro. In de meeste gemeenten in de steekproef stijgen de kosten volgend jaar met 2,4 procent.