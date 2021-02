Parkeerapp voor ‘vergeetachtige parkeerders’ verboden door rechter

Beeld ANP

De app is volgens bedenker Luis Roman bedoeld voor ‘vergeetachtige parkeerders’. Via een camera op het dashboard geeft de app aan wanneer er een scanauto voorbij rijdt. De parkeerder heeft vanaf dat moment vijf minuten om een parkeeractie te starten en zo een boete te voorkomen.

De gemeente verzocht Roman in een eerder gesprek de app uit de lucht te halen. Omdat het gesprek nergens op uitdraaide, zag de gemeente zich genoodzaakt een kort geding aan te spannen. De app was behalve in Amsterdam beschikbaar in onder andere Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Delft en Tilburg. Ook de gemeente Leiden riep Parkeerwekker op om te stoppen. Omdat de uitspraak van de rechter als jurisprudentie geldt, staakt het bedrijf in alle steden haar diensten.

‘Ontzettend balen natuurlijk’, zegt Roman aan de telefoon. ‘Dan heb je zo lang aan iets gewerkt en dan krijg je deze uitspraak.’ Hij is het niet eens met de beslissing van de rechter en start een bodemprocedure, waarin het juridisch geschil definitief beslecht moet worden.

In de tussentijd gaat het bedrijf verder in aangepaste vorm, al is nog niet helemaal duidelijk wat die vorm precies moet worden. ‘Zo’n situatie doet een behoorlijk beroep op je aanpassingsvermogen als ondernemer. Over de nieuwe vorm moeten we nog even rustig nadenken.’