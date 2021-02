Parijs zint op noodsprong: drie weken op slot om corona eronder te krijgen

Mensen met mondkapjes bij de Arc de Triomphe in Parijs. Beeld AP

Donderdagavond stelde wethouder Emmanuel Grégoire een confinement voor (opsluiting, lockdown). Vrijdagochtend zwakte hij zijn voorstel enigszins af tot ‘een hypothese die bestudeerd moet worden’. Zoals op zoveel plaatsen in Europa wordt Parijs op dit moment in een soort halfslaap gehouden. Net als in de rest van Frankrijk geldt een avondklok van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens. Cafés en restaurants zijn gesloten, maar de meeste winkels zijn open. Ook in Parijs laat het verlangen naar sociale contacten zich moeilijk beteugelen. Bij de apérue – een samentrekking van apéro (borrel) en rue (straat) – consumeren mensen op straat de drank die ze in de supermarkt hebben gekocht. Deze week werd alcohol op straat verboden in twee uitgaansgebieden, de rue de Buci en de place de la Contrescarpe.

‘De huidige situatie is de ergste, omdat er halve maatregelen met slechte resultaten worden genomen’, zei Grégoire. ‘We kunnen niet maandenlang in een halve gevangenis blijven leven.’

Begin deze week lag het aantal besmettingen in Frankrijk op 208 per 100 duizend inwoners – in Nederland was dat 156. De cijfers voor Parijs waren veel hoger: 318 per 100 duizend inwoners. Driekwart van de capaciteit op de intensive care is bezet. De situatie was nog ernstiger in de regio Nice (623 per 100 duizend) en in Duinkerken (meer dan 900 per 100 duizend).

Ook Frankrijk krijgt de coronapandemie maar moeilijk onder controle. President Macron wil echter tot vrijwel elke prijs een nieuw confinement vermijden. In 2020 zaten de Fransen al twee keer een periode thuis (van half maart tot half mei en van eind oktober tot half december), onder een zeer streng regime. Mensen mochten het huis alleen verlaten om noodzakelijke redenen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, te joggen of de hond uit te laten. De politie deelde meer dan een miljoen bekeuringen uit aan mensen die zonder geldig motief over straat liepen.

Brandhaarden

Eind januari pleitte een adviesraad van wetenschappers voor een nieuwe confinement van vier weken, maar Macron wil de Fransen een derde keer huisarrest besparen. In plaats daarvan neemt de regering slechts in de ergste brandhaarden harde maatregelen. Zo moeten de inwoners van Duinkerken en de regio Nice in het weekend binnenblijven. Voor de zekerheid sloot de burgemeester van Nice ook nog eens het strand en een deel van de befaamde Promenade des Anglais. Zo proberen de autoriteiten tijd te winnen, totdat de meest kwetsbare Fransen gevaccineerd zijn.

Wethouder Grégoire van Parijs noemde zo’n weekendsluiting in sociaal opzicht onwenselijk en niet effectief. In plaats daarvan stelt hij een methode voor die in Nederland wel de hamer en de dans is genoemd: drie weken doorbijten en daarna is Parijs weer een bruisende stad. De Franse regering zal het voorstel gaan bestuderen, zei woordvoerder Gabriel Attal, die zich overigens sceptisch toonde: ‘Er zijn vrij weinig wetenschappers, geen enkele zelfs, die geloven dat het virus in drie weken verslagen kan worden om daarna alles weer open te gooien.’