Parijs vreest heropleving ‘gele hesjes’ – bijna 100 arrestaties en ruim 500 bekeuringen

Met pantserwagens op de Champs-Élysées, controles aan de toegangswegen naar Parijs en zeker 7.200 agenten hadden de autoriteiten zich voorbereid op massale toestroom van betogers. Desondanks wist het zogenoemde convoi de la liberté (vrijheidskonvooi) zaterdag enige tijd het verkeer in de binnenstad te ontregelen. Rondom de Arc de Triomphe en op de Champs-Élysées werd traangas ingezet om de demonstranten terug te dringen. De politie deelde zeker 513 bekeuringen uit, en 97 mensen werden gearresteerd. Bij de verkeersaders rondom Parijs werden zo’n duizend voertuigen tegengehouden.

De betogers, afkomstig uit alle hoeken van Frankrijk, protesteerden in de eerste plaats tegen de corona-maatregelen. In een open brief aan de regering schrijven ze de ‘vrijheid’ terug te willen die ‘ons twee jaar lang is ontnomen in verband met uitzonderlijke omstandigheden die nu niet meer geldig zijn’. Zo eisen ze onder meer de afschaffing van de gezondheidspas en het opheffen van de vaccinatieplicht die sinds september verplicht is voor zorgpersoneel.

Bredere onvrede

De frustratie over de manier waarop de regering de gezondheidscrisis aanpakt, vermengt zich met een bredere onvrede over ongelijkheid, de almaar stijgende kosten van elektriciteit, brandstof en levensonderhoud in het algemeen, en het gevoel politiek niet gehoord te worden. Precies die onvrede was de basis voor de gele-hesjesbeweging die eind 2018 begon en Frankrijk ruim een jaar in zijn greep hield met massale betogingen waarbij het geregeld tot gewelddadige confrontaties kwam tussen politie en demonstranten. Hoewel de grootschalige protestbeweging is uitgedoofd, is aan de voedingsbodem weinig veranderd. Zo zijn de brandstofprijzen, waarmee de demonstraties eind 2018 begonnen, inmiddels hoger dan destijds.

Het was een sterke angst voor een opleving van die protestbeweging die de Franse autoriteiten op scherp had gezet in de aanloop naar het weekeinde. Een van de zaterdag gearresteerde betogers is Jérôme Rodrigues, een vooraanstaand gezicht van de gele hesjes-beweging die destijds zijn oog verloor in confrontatie met de politie. Rodrigues wordt verdacht van het organiseren van een verboden demonstratie.

Ook elders in Frankrijk werd gedemonstreerd als steunbetuiging aan het 'vrijheidskonvooi’ op weg naar Parijs. Het ministerie van Binnenlandse Zaken telde in totaal 32 duizend betogers in het land, waarvan 7.600 in Parijs. Zondagmiddag vertrok een klein deel van hen richting Brussel voor een bijeenkomst met deelnemers uit andere Europese landen. De politie blijft nog tot maandag massaal aanwezig in Parijs.

Brug Canada ontruimd

In Canada heeft de politie zondagochtend een einde gemaakt aan de bezetting van de Ambassador Bridge. De burgemeester van grensplaats Windsor zei zondag in een verklaring dat de brug, een van de belangrijkste grensovergangen tussen de VS en Canada, zo snel mogelijk zal worden vrijgegeven. Zaterdag was de politie al begonnen met de ontruiming, maar honderden demonstranten weigerden te vertrekken. Aangevoerd door truckers verzetten zij zich tegen de vaccinatieplicht en overige coronamaatregelen in Canada. Het aantal demonstranten in de hoofdstad Ottawa groeit nog steeds.

