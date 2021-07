Parijs gaat, net als Amsterdam, naar 30 kilometer per uur

Verkeer bij de Arc de Triomphe in Parijs. Beeld EPA

Waar het Amsterdamse plan in 2023 zou moeten ingaan, schakelt Parijs in hoog tempo over naar de nieuwe maximumsnelheid. Al vanaf eind augustus geldt vrijwel overal in de stad de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Alleen de Champs Élysées en een handvol andere grote straten blijven voorlopig uitgezonderd van de regel, daar blijft 50 kilometer per uur de norm.

Het plan is een nieuwe stap in de missie om de auto steeds minder ruimte te geven in Parijs, zo verklaarde de wethouder van vervoer David Belliard bij de aankondiging van de snelheidslimiet. De stad moet daarmee veiliger worden voor fietsers, voetgangers en kwetsbare mensen zoals kinderen en ouderen. Bovendien zou het de geluidshinder terugdringen.

‘Tussen zes uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds 30 kilometer per uur rijden is een droom’, reageerde gemeenteraadslid Aurélien Véron (Les Républicains) cynisch in Le Figaro. Volgens de Franse krant ligt de werkelijke gemiddelde snelheid nu al rond de 16 kilometer per uur, door de talloze opstoppingen in de stad. Desondanks beklaagde het raadslid zich over de maatregel die volgens hem van de auto ‘een lijkwagen’ maakt.

Maar voor de Groenen is de nieuwe snelheidslimiet een overwinning. Het was een belofte van burgemeester Anne Hidalgo (Parti Socialiste) aan coalitiepartner Europe Ecologie-Les Verts (EELV), die haar steunde als kandidaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar. Hidalgo is groener dan de Groenen zelf, klonk het destijds bij links, dankzij haar ambitieuze vergroeningsmissie voor de stad.

Mede geholpen door de coronacrisis wist Hidalgo de stad de afgelopen jaren (tijdelijk) autoluw te maken. Langs de Seine kwam meer ruimte voor voetgangers, en er werden tientallen kilometers extra fietspaden aangelegd. De Champs Élysées zou op termijn moeten transformeren tot een groen stadspark.

De jongste maatregel in het uitbannen van de auto in de stad leidde tot woede van de organisatie Rouler libre (‘Vrij rijden’), opgericht in 2016 tegen het beleid van Hidalgo. ‘Met deze maatregel pakt de burgemeester van Parijs opnieuw de automobilist. Dit is genoeg!’, verklaarde voorzitter François Vallin. Zodra de maatregel is gepubliceerd, zal hij die voor de rechter aanvallen, beloofde Vallin.