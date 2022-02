Parijs: Biden en Poetin willen elkaar ontmoeten om te praten over Oekraïne-crisis

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin willen elkaar ontmoeten om te spreken over de Oekraïne-crisis. Beeld AFP

Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, temperde de verwachtingen maandagochtend meteen door te zeggen dat het ‘voorbarig’ is om te praten over een topontmoeting tussen de twee presidenten. Volgens hem hebben Poetin en Biden ook altijd de mogelijkheid elkaar via de telefoon te spreken.

De top is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met Poetin. Macron sprak zondag ook met Biden en met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Volgens het Franse Elysée zullen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische collega Sergej Lavrov de topontmoeting voorbereiden tijdens hun ontmoeting op donderdag 24 februari.

De Franse regering en het Witte Huis benadrukken dat de top, waarvoor nog geen datum is gekozen, alleen doorgang zal kunnen vinden als Rusland in de periode daarvoor Oekraïne niet is binnengevallen. Mocht Rusland alsnog voor oorlog kiezen, dan staan de VS nog steeds klaar om snelle en zware maatregelen te treffen, liet de Amerikaanse regering maandagochtend in een reactie weten.

Het Witte Huis stelt verder dat Biden donderdag een virtuele top van G7-leiders zal benutten om de situatie met betrekking tot Rusland en Oekraïne te bespreken. Macron heeft naast de topontmoeting tussen Poetin en Biden ook een top voorgesteld met de leiders van alle bij de crisis rond Oekraïne betrokken landen.

De topontmoeting moet de steeds verder oplopende spanning doen afnemen. ‘Alle tekenen wijzen erop dat Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne voorbereidt’, zei Navo-chef Jens Stoltenberg zondag nog tegen de Duitse omroep ARD.

Ook satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar laten, volgens een persverklaring van dat bedrijf, de vorming van nieuwe legerformaties en troepenopbouw op niet meer dan 15 kilometer van de grens met Oekraïne zien. Bovendien werd zondag bekend dat Russische troepen langer dan eerder was aangegeven in Belarus zullen blijven voor militaire oefeningen in dat buurland van Oekraïne.

President Poetin zit vanmiddag een bijeenkomst voor van de Russische nationale veiligheidsraad over de situatie rond de grens met Oekraïne. Kremlin-woordvoerder Peskov zei dat de regering zich steeds meer zorgen maakt over de gevechten langs de frontlinie tussen de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne en het Oekraïense leger.

Het Russische parlement riep Poetin vorige week op de rebellenrepublieken Donetsk en Loehansk te erkennen als onafhankelijke landen. Maar voorlopig heeft Poetin daar geen gehoor aan gegeven.