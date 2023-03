Parel energietransitie overgenomen door HAL, Richard Branson staat weer aan de rand van de afgrond

De Britse zakenman Richard Branson blijft, ondanks dat de beurswaarde van zijn bedrijf kelderde, optimistisch. Beeld Getty Images

Verliezer: Richard Branson van Virgin Orbit

Richard Branson is met zijn zakelijke imperia wel gewend langs het randje te scheren. Zijn platenmaatschappij, zijn platenwinkels, zijn vliegmaatschappij; alle Virgin-varianten stonden in de lange carrière van de Britse zakenman weleens langs de afgrond.

Zo keek Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van Branson, al sinds de oprichting de dood in de ogen: krankzinnig hoge ontwikkelingskosten, een dodelijk ongeval, mokkende beroemdheden die na jarenlange vertragingen nog steeds wachten op hun vlucht - echt lekker draaide het bedrijf niet.

Met Virgin Orbit, een voormalige dochter van Virgin Galactic, probeert Branson sinds enkele jaren geld te verdienen door kleine satellieten in een baan om de aarde te schieten. Dat lukt matig; waar SpaceX van Elon Musk zich inmiddels tot een ruimteroutinier heeft ontwikkeld, mislukte afgelopen januari voor de tweede keer een satellietlancering van Virgin Orbit. Een paar andere waren wel succesvol.

De beurswaarde van het bedrijf verschrompelde na alle malheur van 3 miljard dollar tot amper 240 miljoen.

Deze week werd bekend dat Virgin Orbit alle activiteiten heeft stilgelegd en het personeel naar huis heeft gestuurd. Reden: de kas is nu echt leeg en geldschieters staan niet te trappelen voor nog een wilde ruimterit.

Branson zelf is optimistisch. Hij denkt volgende week weer verder te kunnen. Of dat lukt is hoogst onzeker, maar de Britse zakenman is een financiële Houdini, dus wellicht staat hij volgende week gewoon als Winnaar in deze rubriek.

Robert Diepenbroek, ceo van IQIP. Beeld Linkedin

Winnaar: Robert Diepenbroek van Iqip

Zijn bedrijf wordt gezien als een van de parels van de energietransitie: Iqip is gespecialiseerd in funderingstechnieken voor windturbines op zee. Een sector die nogal groeit, zeker sinds Europa na de Russische inval in Oekraïne energie-onafhankelijker wil worden en van plan is de Noordzee om te bouwen tot een grote groene stroomcentrale.

Iqip boekte de afgelopen jaren prima resultaten, maar het bedrijf was onderdeel van scheepsbouwer Koninklijke IHC. En met dat concern gaat het een stuk minder goed. Deze week werd het bedrijf van Diepenbroek overgenomen door investeerder HAL.

Tot grote opluchting van de ondernemer. ‘Ik zal je eerlijk zeggen: toen ik dit hoorde afgelopen donderdag, viel er wel een emotioneel traantje’, zei Diepenbroek tegen Quote. Hij verklaarde extreem blij te zijn dat zijn bedrijf nu weer ‘vrij’ is en kan investeren.

De overname ging niet vanzelf. Uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen om enkele banken te dwingen IHC krediet te verschaffen, zodat de kurk waarop de scheepsbouwer dreef, kon worden verkocht. IHC kan met de verkoop van Iqip zijn schulden aflossen en kan nu nieuwe financieringsafspraken maken met investeerders. Hiermee is een zo goed als wisse ondergang voorkomen.

Onder HAL verwacht de ceo van Iqip meer zijn ondernemersgang te kunnen gaan. ‘Zolang je marktleider blijft, zullen ze je altijd ondersteunen’, aldus Diepenbroek tegen het zakenblad.