Paramaribo loopt nog niet echt warm voor ‘het betekenisvolle moment’ rond de excuses voor het slavernijverleden

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, in Paramaribo. Beeld Julius Schrank / de Volkskrant

‘Ik begrijp de verbazing’, zegt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Over het feit dat uitgerekend de enige bewindspersoon die nazaat is van Surinaamse tot slaaf gemaakten nu in Paramaribo is – vanwege de (mogelijke) excuses die het kabinet maandag gaat maken voor het slavernijverleden.

Daarom praat Weerwind deze zondagochtend in de Surinaamse hoofdstad met de pers over zijn eigen achtergrond. Dat doet hij in De Waag, een wit historisch gebouw in het stadshart waar destijds de op de plantages geoogste suiker werd gewogen. Daar beschrijft de minister ‘de diepe band’ die hij heeft met Suriname en haar geschiedenis. Hij is een kind van ouders die eind jaren vijftig uit Suriname naar Nederland kwamen waar ze elkaar ontmoetten. Voorouders werkten op de suikerrietplantage de Eendracht. ‘Mijn vaders oma was een tot slaaf gemaakte.’

Hij voelt zich dus persoonlijk betrokken. Maar, beklemtoont de minister deze zondagochtend, nu is hij in Paramaribo namens de Nederlandse regering. En daar gaat hij maandag zeker geen excuses aanbieden voor de rol die Nederland er heeft gespeeld in het slavernijverleden. Hij gaat er, zoals hij dat noemt, ‘een betekenisvol moment’ creëren. Door in gesprek te gaan met een aantal genodigde vertegenwoordigers van Surinaamse organisaties, nadat ze op scherm de toespraak hebben gezien van premier Rutte in Den Haag.

Commotie na uitlekken plan

‘Maandag is een startmoment in dit bewustwordingsproces, dan begint het pas’, bezweert Weerwind. Het blijft inderdaad allemaal wat vaag klinken. ‘En ja, geeft hij toe, bij zo’n gevoelige kwestie had ‘het proces’ en de communicatie veel beter gekund. Meteen was er commotie toen vorige maand het kabinetsplan uitlekte om excuses te maken. Niet alleen omdat bijvoorbeeld de regering in Suriname zich er door overvallen voelde en er een willekeurige maandag voor was aangewezen, maar ook omdat uitgerekend Weerwind hiervoor naar Suriname ging.

Maar die ophef proef je niet in de straten van Paramaribo, waar veel reacties opvallend lauw zijn. ‘Mooi dat ze excuses gaan maken’, zegt bouwvakker Ekundaro Vonken (22) droogjes. Maar hij is nu meer bezig met de toekomst. ‘Ik zoek werk dat beter verdient.’ Ook de veertiger Wishal, die verderop in de straat zijn enorme zelfgekweekte watermeloenen verkoopt, heeft andere dingen aan zijn hoofd. ‘Ik heb geen tijd om die speech te kijken’, zegt hij. ‘Ik moet extra werken om geld te verdienen nu alles zo duur is.’

‘In Nederland zijn die excuses nu een groter onderwerp dan hier’, bevestigt historicus Jerry Egger (67). Hij verwacht niet dat in Suriname ‘mensen maandag massaal de televisie aanzetten voor de speech van Rutte.

Eén reactie die je wel geregeld hoort, is dat Nederland dan ook met geld over de brug moet komen. Een 62-jarige voormalige militair, die zoals veel Surinamers zegt dat het hem nauwelijks nog lukt de eindjes aan elkaar te knopen, heeft een suggestie hoe Nederland dat kan doen. ‘Voor elke Surinamer 25 duizend euro, daar kan je hier een tijdje mee vooruit.’

Historicus Egger begrijpt die gedachtegang wel. ‘Mensen denken: zet er dan ook wat tegenover nu Suriname het zo zwaar heeft. Als wij hier horen dat Nederland kampt met 10 procent inflatie, dan denk ik: hadden wij dat maar. Ik kocht vijf jaar geleden een zak rijst van 25 kilo voor omgerekend nog geen 5 euro, nu krijg ik daar nog geen 5 kilo rijst voor.’

Onder de oppervlakte

Egger was directeur van het Surinaams museum en coördineert nu de opleiding geschiedenis aan de Anton de Kom-universiteit in Paramaribo. De geschiedenis van de slavernij is zo bepalend geweest voor het huidige Suriname, zegt hij, dat de discussie erover eigenlijk voortdurend speelt, ‘maar dan niet zo aan de oppervlakte.’

Nadat de Nederlanders in de tweede helft van de 17de eeuw de macht overnamen in Suriname, brachten ze er, met zeilschepen vanuit West-Afrika, tot het begin van de 19de eeuw zo’n 200 duizend tot slaaf gemaakten heen. De meesten moesten werken op de suikerplantages, sommigen vluchtten het regenwoud in. Na de afschaffing van de slavernij haalden de grondbezitters arbeiders uit India en Indonesië naar Suriname voor het werk op de plantages.

‘Veel Nederlanders ervaren de slavernij als iets van lang geleden, hier werkt het nog steeds door’, zegt Egger. ‘Bijvoorbeeld als ik een Surinaamse dichter hoor zeggen: Deze donkere huid heeft geleden. Steeds meer jonge studenten verdiepen zich nu in de Afrikaanse elementen in de Surinaamse samenleving.’

Die geschiedenis levend houden, daar zet ook Iwan Wijngaarde (80) zich al jaren voor in, als voorzitter van de FFAS, de Afro-Surinaamse federatie. ‘Een volk zonder identiteit is als een boom zonder wortels’, zegt Wijngaarde, die als voormalig televisiepresentator op elke hoek van de straat wordt gegroet. Deze ochtend inspecteert hij het beeld van Kwakoe, de tot slaaf gemaakte die zijn ketens heeft verbroken. Dit monument werd een eeuw na de afschaffing van de slavernij, in 1963, onthuld op een druk kruispunt in Paramaribo.

Afkeurend wijst Wijngaarde naar de uitgeschoten heesters en het onkruid die om het beeld woekeren. ‘Je ziet Kwakoe nauwelijks nog’, zegt hij. ‘Het kan toch niet dat zo’n belangrijk symbool er zo slecht bij ligt net nu het onderwerp zo in de belangstelling staat?!’ Op die belangstelling heeft hij nu zijn hoop gevestigd. ‘Hopelijk komt er nu, met alle commotie rond deze excuses, ook in Suriname weer meer aandacht voor de geschiedenis.’