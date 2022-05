Paraguayaanse openbaar aanklager tijdens huwelijksreis vermoord op Colombiaans strand

Marcelo Pecci op een persconferentie in Asuncion, maart 2020. Beeld AFP

Letterlijk op een onbewaakt moment maakten criminelen dinsdagochtend rond 10.30 uur een einde aan het leven van Marcelo Pecci. Hij lag op een Caribisch strand naast zijn geliefde Claudia Aguilera, een Paraguayaanse journalist met wie hij op 30 april was getrouwd. Het stel was op het eilandje Barú voor de kust van de stad Cartagena. Pecci’s moordenaars arriveerden per jetski. Een van de twee schoot hem in het gezicht en in zijn rug, vertelde zijn vrouw Aguilera aan Colombiaanse media. ‘Zonder een woord te zeggen.’ Andere badgasten probeerden Pecci te helpen, maar hij was op slag dood. De daders vluchtten op hun waterscooter.

‘De laffe moord op aanklager Pecci dompelt heel de Paraguayaanse natie in rouw’, twitterde de Paraguayaanse president Mario Abdo Benítez. ‘We verdubbelen onze inzet bij de strijd tegen de georganiseerde misdaad.’ Pecci had een van de zwaarste portefeuilles binnen de Paraguayaanse justitie. Hij onderzocht georganiseerde misdaad, drugssmokkel, witwassen en financiering van terrorisme. Paraguay staat in Latijns-Amerika bekend als belangrijke marihuana-producent en is een doorvoerland voor Colombiaanse en Boliviaanse cocaïne.

Bevriende pastors

Pecci was afgelopen maanden een van de leidinggevende officieren in het grootschalige antidrugsoffensief A Ultranza. ‘Het grootste onderzoek in zijn soort uitgevoerd in ons land’, schrijft de Paraguayaanse krant La Nacion. In korte tijd werd meer dan 250 miljoen dollar aan crimineel geld buitgemaakt, opbrengsten van de cocaïnesmokkel. De in Colombia geproduceerde drug wordt onder andere via Panama verscheept naar Europa. In maart leidde Pecci twaalf invallen waarbij huizen, auto’s, vliegtuigjes en schepen in beslag werden genomen.

Het justitieonderzoek richtte zich onder andere op de Paraguayaanse drugsbaas Miguel Ángel Insfrán, alias Tío reusachtige christelijke evenementencentrum in het oostelijke stadje Curuguaty had vaak Colombiaanse gasten. Die werden voorgesteld als bevriende pastors uit Colombia, vertelden bezoekers aan justitie.

Achteraf lijkt het haast naïef dat Pecci en Aguilera voor hun huwelijksreis voor Colombia kozen. Het stel werd tijdens de reis niet beveiligd, zei zijn kersverse vrouw, een journalist werkzaam voor meerdere Paraguayaanse actualiteitenprogramma’s. ‘We hadden geen dreigementen ontvangen.’ Niet alleen jaagde Pecci in eigen land op drugscriminelen met Colombiaanse connecties, bovendien werden grote delen van Colombia de afgelopen dagen in een houdgreep gehouden door de machtige criminele organisatie El Clan del Golfo.

Zonsondergang

De baas van de ‘Clan’, Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, werd in oktober vorig jaar gearresteerd en vorige week uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Bij wijze van wraakactie liet het drugskartel de spierballen rollen in het westen en noorden van Colombia. De Clan del Golfo kondigde een ‘gewapende staking’ af: waar de organisatie heerste mochten mensen gedurende een week niet de straat op. Honderden auto’s werden in brand gestoken, zeker zes mensen werden vermoord.

Een rechtstreeks verband tussen de moord op Pecci en de uitlevering van Otoniel is onwaarschijnlijk, al is de kans wel groot dat de mannen op wie Pecci joeg in Paraguay ook leden van de Clan del Golfo in hun telefoonboekje hadden staan. De afgelopen dagen deelde zijn vrouw Aguilera op Instagram foto’s van hun huwelijksreis. Op maandagavond plaatste ze een zonsondergang: ‘Onze laatste zonsondergang in Barú, maar we zullen er nog miljoenen samen hebben.’ Op die fatale dinsdagochtend deelde ze een foto van kinderschoentjes op het strand. ‘Het beste huwelijksgeschenk is… nieuw leven.’