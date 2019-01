Paraguay en plaksnorren: hoe Heineken-ontvoerder Frans M. weer bij de rechter belandde

Lang was het stil rond Heineken-ontvoerder Frans M.. Tot 2 oktober vorig jaar, toen hij samen met zijn zoon en Laurens B., zoon van een andere Heineken-ontvoerder, werd gearresteerd in de Staatsliedenbuurt. Ze zouden er voorbereidingen hebben getroffen om een geldwagen te plunderen. Woensdag werd de zaak pro-forma behandeld.

Een grijzende, bebrilde, ogenschijnlijk broze man strompelt woensdagmiddag achter een rollator de rechtszaal aan de Amsterdamse Parnassusweg binnen. Heineken-ontvoerder Frans M. (65) had zomaar een buurtopa van de Staatsliedenbuurt kunnen zijn.

In die buurt waar M. opgroeide zien bewoners op 2 oktober een zich verdacht ophoudende man met plaksnor (en naar later blijkt kogelvrij vest) in het gezelschap van een al even verdacht ogende, jongere man, eveneens met plaksnor (en kogelvrij vest). De politie wordt gealarmeerd.

De Heineken-ontvoerder en zijn 26-jarige zoon Rudi troffen op die bewuste dag in oktober voorbereidingen om een geldwagen te plunderen. Gewapend en al, zo betoogt het Openbaar Ministerie woensdag als het duo zich – samen met de 32-jarige Laurens B., zoon van een andere Heineken-ontvoerder – bij de rechtbank moet melden voor een pro-formazitting.

Dat het drietal iets strafbaars van plan was, is voor het Openbaar Ministerie een zekerheid. Na hun aanhouding – waarbij een vluchtende Frans M. een vuurwapen in zijn hand had om vervolgens te worden neergeschoten door een motoragent – werden onder meer een steekkar met geprepareerde dozen, een zogeheten jammer (om communicatie en beveiligingssystemen te storen) én een gestolen motor in beslag genomen.

Gewapende diefstal

Opvallend: een dag eerder liepen vader en zoon M., wederom met die plaksnorren, ook al ogenschijnlijk verdacht op straat rond toen een geldwagen zich bij een automaat ophield, zo blijkt uit camerabeelden. De drie verdachten krijgen woensdag te horen dat justitie ze beschuldigt van het voorbereiden van een gewapende diefstal, waarbij de Heineken-ontvoerder ook nog het bedreigen van een politieman met een vuurwapen ten laste wordt gelegd.

‘Hoe gaat het met u’, vraagt de rechter aan M., de bijna ‘vergeten’ ontvoerder van Heineken die nu op een wonderlijke manier weer terug is in de publiciteit. ‘Ik word goed behandeld, maar heb erg veel pijn’, zegt de man achter de rollator. Frans M. heeft nog last van verwondingen aan beide benen.

Terwijl het proces tegen de bekendste Heineken-ontvoerder Willem Holleeder komende maandag in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp de zoveelste zittingsdag beleeft, staat oud-collega M. deze dag terecht in de ‘gewone’ rechtbank aan de Parnassusweg. Waar de rechters zich doorgaans over even ‘gewone’ criminaliteit buigen.

Van de vier Heineken-ontvoerders staat M. te boek als een soort representant van de oude penoze, bij wie gewelddadigheid niet voorop staat. ‘Professor bijgoochem’ werd hij door zijn handlangers genoemd, wegens zijn religiositeit en zijn voorkeur voor haast filosofische oneliners. Ten tijde van de ontvoeringszaak (1983) was hij vooral belast met de verzorging van de gekidnapte Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer.

Ontsnapping

Anders dan Willem Holleeder, de doodgeschoten Cor van Hout en de vierde ontvoerder Jan B. (nog eens veroordeeld voor het neerschieten van een douanemedewerker), liet M. zich na zijn detentie – die hij pas onderging lange tijd nadat hij op 1 januari 1985 uit het Pieter Baan Centrum had weten te ontsnappen – ogenschijnlijk niet meer in met criminele zaakjes.

Tien jaar bleef hij onvindbaar, totdat misdaadverslaggever Peter R. de Vries hem in Paraguay opspoorde. Daar bleek hij onder een andere naam een nieuw gezin (drie kinderen) te hebben gesticht, bezat hij een hamburgertent en bleek hij nog steeds en intenser met het geloof bezig. In 2005 kwam hij vrij na de straf voor zijn aandeel in de ontvoering.

Sindsdien was het stil rond M., die afwisselend in Paraguay en Nederland verblijft. Tot 2 oktober vorig jaar, toen de mannen met plaksnorren de argwaan van bewoners van de Staatsliedenbuurt wekten.

De aanhouding zelf verliep zoals gezegd niet geweldloos. De advocaat van M. kreeg het woensdag voor elkaar dat het rijksrechercheonderzoek naar het schietincident bij de processtukken wordt gevoegd. ‘Mijn cliënt is meermaals beschoten!’ Frans M. knikt met een gepijnigd gelaat nog maar eens mismoedig.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor 8 maart op de agenda. Frans M. blijft tot die tijd in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.