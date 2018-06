Paradoxale bijwerking privacywet: kranten mogen niet langer lijsten van geslaagde scholieren publiceren

Het zal niet vaak voorkomen: een scholier die er bezwaar tegen heeft als zijn naam opduikt in een lijstje met geslaagde eindexamenkandidaten in de lokale krant. Gerben van ’t Hek kan zich in elk geval niet herinneren dat de situatie zich heeft voorgedaan in de bijna twintig jaar dat hij bij het Noordhollands Dagblad werkt. ‘Eerlijk gezegd kan ik het me haast niet voorstellen dat zoiets ooit zou gebeuren. Iedereen is blij met de geslaagdenbijlage. Het zijn krantenpagina’s met alleen maar goed nieuws.’

Scholieren van een middelbare school in Waalwijk maken het VWO-eindexamen voor wiskunde. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Toch zullen veel scholieren die vandaag te horen krijgen dat ze geslaagd zijn hun naam niet teruglezen in de krant of op de website van hun school. Scholen zijn bang dat ze in de problemen komen met de pas aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omdat ze hun leerlingen niet expliciet om toestemming hebben gevraagd hun naam te mogen publiceren.

Het is een paradoxale bijwerking van de privacywet: de traditionele geslaagdenlijsten in kranten en op websites van scholen – bij uitstek een gelegenheid waar de meesten hun naam maar al te graag zwart op wit zien – dreigt te verdwijnen.

‘Het is heel goed dat die wet er is, maar dit is zonde’, aldus Van ’t Hek, die als adjunct-hoofdredacteur van de Holland Media Combinatie verantwoordelijk is voor vijf regionale kranten, waaronder het Noordhollands Dagblad. ‘Ik heb al reacties gehad van ouders die bij elk geslaagd kind krantenknipseltjes in het plakboek opnemen. Dat moeten ze nu missen.’

Rompslomp

Het is jammer maar het kan niet anders, zegt Fijke Hoogendijk woordvoerder van de stichting Carmelcollege. Dertien van de veertien scholengemeenschappen die onder de stichting vallen, zullen de namen van hun geslaagde leerlingen niet publiceren op hun website of doorsturen naar de krant.

‘We nemen het zekere voor het onzekere. Als we de namen bekend zouden willen maken betekent dat veel administratieve rompslomp.’ De schoolgemeenschap die de namen wel publiceert, heeft de ouders en leerlingen van tevoren om toestemming gevraagd.

Hoop

De onvermijdelijke Kamervragen over deze kwestie zijn dinsdag al gesteld, door Michel Rog (CDA). ‘Deelt u de opvatting dat het nooit de bedoeling kan zijn geweest van de AVG om dit soort feestelijke publicaties uit te bannen, en deze traditie gewoon kan worden voorgezet’, schreef hij aan onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie).

De Autoriteit Persoonsgegevens liet dinsdag op Twitter nog eens weten dat scholen best de namen van hun geslaagden publiek mogen maken, mits ze eerst met een mailtje toestemming vragen.

Voor de leerlingen die daar niet op willen wachten, gloort er hoop. Sommige regionale kranten roepen leerlingen en ouders op een foto in te sturen voor een online geslaagden pagina. Volgend jaar kunnen scholen de kwestie voor zijn door alle leerlingen bij de ingang van het schooljaar al te vragen of ze hun naam na het eindexamen mogen publiceren.

Mits ze geslaagd zijn, uiteraard.