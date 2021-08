Parade Amsterdam gaat niet door: ‘Financieel niet haalbaar met 750 bezoekers’

Een eerdere editie van de Parade in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de steden Eindhoven, Den Haag en Utrecht hanteerde het festival deze zomer een nieuwe, coronabestendige opzet – het ‘dorpsmodel’, met voor bezoekers vaste zitplaatsen en een pakket van twee voorstellingen plus diner. Deze opzet is in Amsterdam niet rendabel. In de hoofdstad hoopte de organisatie daarom een ‘dorpsmodel-plus’ te realiseren, met meerdere tenten en terrassen, voor 1.750 mensen per avond – allemaal geplaceerd en met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel.

Na het meest recente kabinetsbesluit over de festivals ziet de gemeente Amsterdam daarvoor geen mogelijkheid. ‘Maar een Parade organiseren voor 750 man is financieel niet haalbaar’, aldus directeur Nicole van Vessum. Het is toch een klein dorp dat je opbouwt. Alleen die opbouw kost al een paar ton.’

Zowel de gemeente als de organisatie heeft er alles aan gedaan om een oplossing te vinden die recht doet aan de opzet van de Parade, en tegelijk binnen de huidige regelgeving past, zegt Van Vessum. ‘Maar dat is helaas niet gelukt.’

De organisatie hoopt nu aanspraak te kunnen doen op de ATE, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen, om in elk geval de tentenbouwers, horecamedewerkers, freelancers en artiesten te kunnen compenseren.

De Parade Amsterdam zou op 13 augustus van start gaan. Per 17 september hoopt de organisatie in Rotterdam weer een bijna ‘normale’ Parade te kunnen organiseren. De Parade staat nu nog tot en met zondag in Utrecht.