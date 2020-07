Paniek onder Britten in Spanje: bij terugkomst twee weken in quarantaine

Britse vakantiegangers komen terug uit Spanje na de zaterdag ingevoerde maatregel. Beeld Hollandse Hoogte / PA Media

Een van de gestrande slachtoffers is uitgerekend minister van Transport Grant Shapps. Er ontstond meteen een stormloop op de Spaanse vliegvelden, maar er zijn weinig vluchten en bovendien is de maatregel met onmiddellijke ingang ingegaan.

Nadat Spanje door de Britten eind juni als veilig was gekwalificeerd, zijn tienduizenden Britten naar hun favoriete vakantiebestemming gegaan. De populariteit was des te groter omdat Portugal wel op de quarantainelijst was blijven staan. Voor Spanje is het Britse toerisme een onmisbare bron van inkomsten, al was men niet overal blij met de Britse invasie. In Megaluf, op Mallorca, misdroegen jonge Britse toeristen zich afgelopen weken.

Ondanks de streng nageleefde verplichting om mond en neus te bedekken is met name op het Spaanse vasteland het aantal coronabesmettingen weer toegenomen, dit tot schrik van de Britse autoriteiten. Om die reden nam het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken de quarantainemaatregel. Vakantiegangers zien er tegenop om na terugkeer twee weken thuis te moeten zitten, al wijst de ervaring uit dat de quarantainemaatregel amper wordt gehandhaafd.

Als de dood

Minister Dominic Raab weigerde de gestrande toeristen tijdens een interview met Sky Television zijn verontschuldigingen aan te bieden. ‘We moeten waar nodig snel en op beslissende wijze actie ondernemen’, liet hij weten. Zijn collega Shapps was vanuit Spanje via een videolink betrokken geweest bij de beslissing en beloofde zich keurig aan de quarantaine te zullen houden. De Britse regering is als de dood voor een tweede golf.

Niet alleen de Britten die in Spanje zitten zijn overvallen door het advies om alleen in noodzakelijke gevallen af te reizen, maar ook degenen die net een vakantie naar Spanje hebben geboekt. Voor vliegmaatschappijen en de toerismesector is het een nieuwe slag, eentje die ook buiten Spanje wordt gevoeld. Ook toeristen in andere Europese landen beseffen nu hoe kwetsbaar ze zijn in deze onzekere tijden en hoe snel dingen kunnen veranderen.

De Labour-oppositie sprak over wanbeleid. Volgens woordvoerder Volksgezondheid Jon Ashworth zijn drastische maatregelen begrijpelijk, maar is het niet netjes om ze van het ene moment op het andere af te kondigen. De maatregel staat niet op zichzelf. Eerder stelde de Franse regering een reisverbod naar Catalonië in, terwijl Noorwegen reizigers vanuit Spanje in quarantaine doet. Madrid noemt de Britse actie overdreven.