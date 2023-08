Pan-Afrikaanse bank richt zich met Caribisch filiaal op ‘zesde regio’: de diaspora

President van de Afreximbank Benedict Okey Oramah. Beeld AP

Bij de opening van het Afreximbank-kantoor eerder deze maand op Barbados waren louter blije gezichten te zien. Bankiers en politici schetsen in hoopgevende toespraken een rooskleurig beeld van de toekomst voor zowel Afrika als het Caribisch gebied.

De Afreximbank is een Afrikaanse handelsbank die in 1993 is opgericht als onderdeel van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het voornaamste doel is om handel tussen de verschillende landen binnen het Afrikaans continent te helpen financieren en bevorderen – de verschillende overheden zijn ook de belangrijkste aandeelhouders. Het hoofdkwartier is gevestigd in de Egyptische hoofdstad Caïro.

Met de opening van het filiaal in de voormalige Britse kolonie houdt de bank zich aan een belofte uit 2022 om de financiële banden aan te halen met het Caribisch gebied – een idee dat aansluit bij de pan-Afrikaanse strategie van de Afrikaanse Unie.

Dit multilaterale overlegorgaan besloot in 2002 haar wereldwijde diaspora te omarmen en te benoemen tot de ‘zesde regio’ van het continent – daarvoor hadden ze het continent opgedeeld in vijf zones. De wereldwijde diaspora zou net zo goed onderdeel moeten uitmaken van Afrika’s toekomst, redeneerden de leiders.

Afrikaanse wortels

In de Caribische regio wonen veel mensen met Afrikaanse wortels, een gevolg van de trans-Atlantische slavenhandel naar de ‘nieuwe wereld’, waar Europese landen als Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk zichzelf vanaf de zestiende eeuw mee verrijkten. Afrikaanse handelaren verkochten hun krijgsgevangenen als slaven aan de westerlingen in ruil voor wapens en goederen. Pas in 1863 schafte Nederland de slavernij officieel af, maar zo zijn er door de jaren heen alleen al door de Nederlanders zo’n 600.000 mensen verscheept.

De strategie van de Afrikaanse Unie leunt op de ideeën van het panafrikanisme; een levensbeschouwing die van de grond kwam tijdens de dekolonisatieperiode tussen 1950 en 1960. Grondleggers van deze filosofie, zoals de Ghanese vrijheidsstrijder Kwame Nkrumah, Leopold Senghor uit Senegal en de Keniaanse Jomo Kenyatta, wilden de krachten van alle Afrikanen en hun nazaten waar ook ter wereld bundelen in reactie op de eeuwenlange onderdrukking tijdens de kolonisatie.

Door de opkomst van sociale media heeft deze ideologie de laatste jaren een enorme opleving doorgemaakt, zegt Helmut Gezius, verbonden aan de Anton de Kom universiteit van Suriname. Een goed voorbeeld is volgens hem de kracht van de Black Lives Matters-beweging. ‘Die kon niemand vooraf voorspellen. Maar mede door het internet is dat als een bom ingeslagen.’

Diaspora in Caribische regio

Wat Gezius betreft zouden Afrikaanse academici de diaspora in de Caribische regio meer moeten opzoeken om het panafrikaanse gedachtegoed te verspreiden. ‘We missen goed opgezette uitwisselingsprogramma’s met wetenschappers’, stelt Gezius.

De samenwerking tussen de Afreximbank en het Caribisch gebied is volgens hem dan ook een goede start. Zo kan die ervoor zorgen dat de oude kolonies minder afhankelijk worden van Europa. Gezius stelt dat de regio nooit serieus is genomen als handelspartner door de Verenigde Staten en de Europese oud-kolonisatoren, waardoor de ontwikkeling van de regio ‘flink is achtergebleven’.

Franklin Jabini, de Surinaamse hoogleraar Interculturele Studies bij Emmaus Bible College in de Amerikaanse staat Iowa, juicht het initiatief van de Afrikaanse Unie toe, maar plaatst wel een kanttekening. Zijns inziens kan de panafrikaanse visie in Suriname niet tot wasdom komen, omdat nu de Afrikaanse leiders eenzijdig te werk gaan. Jabini stelt dat er eerst een openhartig gesprek moet komen over de rol van Afrika in de slavernij. ‘Hoe komt het dat we nu in diaspora zijn?’, vraagt Jabini, doelend op het feit dat sommige Afrikaanse leiders van weleer ook een rol hadden in de slavenhandel.

Volwassen relatie

Hij is voorstander van een volwassen relatie tussen Afrika en de diaspora waarbij beide partijen elkaar serieus nemen. Met de slavernij in gedachte is het volgens Jabini goed dat de diaspora waakzaam blijft zodat de Afrikaanse leiders hen niet een ‘tweede keer voor hun karretje spannen.’

De Afreximbank treedt de ‘zesde regio’ niet met lege handen tegemoet. Voor de komende drie jaar stelt ze 1,4 miljard euro beschikbaar om te investeren in de Caribische landen. Dit bedrag kan in de toekomst oplopen tot 2,8 miljard euro.

De bank heeft een totaal vermogen van ongeveer 23 miljard euro en biedt financiële diensten aan zeker vijftig Afrikaanse landen. Tussen 2016 en 2022 heeft de bank voor meer dan 79,5 miljard euro aan projecten gefinancierd.