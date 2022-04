Palingoproer op Schiphol: smokkelaars betrapt met 300 duizend levende babypalingen in koffers

Glasaaltjes. In 2019 werden er nog twee miljoen Franse glasaaltjes uit de Loire losgelaten in het Markermeer om de sterk afgenomen palingstand te verbeteren. Beeld Hollandse Hoogte / Martijn de Jonge

De lading van 105 kilo werd vervoerd in waterzakken, verdeeld over acht koffers. De bagage van de Maleisiërs, twee mannen en een vrouw, trok tijdens hun tussenstop op Schiphol de aandacht van de beveiliging

De visjes, die 0,3 gram wegen, zijn lucratieve smokkelwaar. Grote criminele netwerken smokkelen de babypaling veelal van Europa naar China, waar ze tot volgroeide paling worden opgekweekt in een van de honderden kwekerijen in het land. In heel Azië, en in het bijzonder in Hongkong, is de vis in trek. Die stad is volgens palingonderzoeker Martijn Schiphouwer het ‘epicentrum van de aalsmokkel’.

‘Het is zeer exclusief, vergelijkbaar met kaviaar in Europa’, vertelt de onderzoeker die is verbonden aan natuurbeschermingsorganisatie RAVON. ‘Ik heb gehoord dat het daar voor twee- tot drieduizend euro per kilo over de toonbank gaat.’ Dat is fors meer dan in Nederland, waar je ongeveer 30 euro per kilo gerookte paling betaalt.

Kweek onmogelijk

Azië is voor de levering van paling afhankelijk van Europa. Voorheen kwam glasaal ook uit Japan, maar daar is de vis vrijwel uitgestorven. Kunstmatig kweken om zo smokkel te voorkomen, is geen optie. Wetenschappers weten namelijk niet precies onder welke omstandigheden babypalingen worden geboren en wat ze nodig hebben om in de eerste tijd te overleven.

De plek waar alle glasalen vandaan komen is de Sargassozee, een gebied in het noorden van de Atlantische Oceaan. Daar paaien volwassen palingen in de diepte van de oceaan en komen op dezelfde plek de eitjes uit. De paling verbruikt voor het paringsproces zoveel energie dat zij daarna sterft.

De paling wordt met uitsterven bedreigd. Het aantal glasalen dat Europa telt is de afgelopen veertig jaar met 90 procent afgenomen. Voor export buiten de Europese Unie is daarom een speciale uitvoervergunning nodig, zegt een woordvoerder van het NVWA. ‘En die kan je voor paling nu niet meer krijgen.’

De babypalingen van de Maleisische smokkelaars zijn waarschijnlijk in Portugal gevangen. De laatste keer dat in Nederland gesmokkelde babypalingen zijn onderschept was in 2017, toen werd op Schiphol 72 kilo glasaal onderschept. Twee Chinese smokkelaars kregen daarvoor een celstraf van zes maanden. De babypalingen die maandag zijn gevonden, worden in het Grevelingenmeer uitgezet.