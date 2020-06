Palestina zegt een eigen staat uit te roepen zodra Israël nederzettingen annexeert

LEES VERDER:

In een drieluik reageren de bewoners van het gebied op het vredesplan van Trump, en de gevolgen die het voor hen zou hebben.

Het idee om Israëlische Arabieren hun paspoort af te pakken, is niet nieuw. En extreem-rechtse politici hebben wel vaker geopperd om Arabische steden en dorpen over te dragen aan de Palestijnse Autoriteit. ‘Maar het was een schok om deze fantasie terug te zien in een Amerikaans vredesvoorstel.’

De bewoners van de joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn blij dat Trump hun rechten erkend. ‘Wij horen hier’, zeggen zij. ‘En het is goed als de Palestijnen horen dat wij nooit meer vertrekken.’ Maar sommigen vinden dat het plan van Trump niet ver genoeg gaat.

Vol afschuw zien de Palestijnen hoe Trump in zijn plan Jeruzalem in zijn geheel aan Israël toekent. Het stoffige Abu Dis, van oudsher een schaapsherdersdorp, mag de hoofdstad worden van de nieuwe Palestijnse staat. ‘Absurd’, zeggen de inwoners. ‘Hier is niets.’