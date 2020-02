Palestijnse president wil niet met Israël onderhandelen over ‘Zwitserse kaas’ van Trump

De Palestijnse president Mahmoud Abbas spreekt bij de veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York. Beeld Spencer Platt / Getty Images

Abbas had dinsdag, in een toespraak voor de VN-Veiligheidsraad, geen goed woord over voor ‘het Israëlisch-Amerikaanse plan’ dat Trump vorige maand presenteerde.

Hij beschouwt het voorstel voor een onafhankelijk Palestijnse staat als een farce. De beoogde staat is niet meer dan een ‘Zwitserse kaas’, een reeks ‘binnenlandse eilanden’ tussen grote blokken van Joodse nederzettingen. Het plan doet geen enkel recht aan de verlangens van de Palestijnen, betoogde Abbas. De Palestijnen verliezen daardoor hun hoop, ‘de situatie kan elk moment exploderen’.

Op de bezette Westelijke Jordaanoever raakten Palestijnse betogers dinsdag slaags met Israëlische ordetroepen. Volgens Abbas gingen op de Westoever en in de Gazastrook 100 duizend mensen de straat op om te protesteren tegen het door Israël omarmde plan van Trump.

Onderhandelen

Abbas zei wel bereid te zijn in internationaal verband te onderhandelen over een Palestijnse staat. Volgens de Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, is dat het bewijs dat Abbas geen vrede wil. Abbas moet niet zijn toevlucht zoeken tot het VN-platform in New York, ‘maar in Jeruzalem aan tafel gaan zitten met de Israëliërs’. Die zijn daartoe wel bereid, liet premier Benjamin Netanyahu eerder weten.

De afgelopen weken circuleerde binnen de VN een ontwerp-resolutie waarin de zogeheten ‘Visie voor Vrede’ van Trump scherp wordt bekritiseerd. De tekst was opgesteld door Tunesië en Indonesië, twee islamitische landen in de Veiligheidsraad. Volgens diplomaten dreigde de tekst verworpen te worden en hadden de Palestijnen daarom gevraagd het niet tot een stemming te laten komen.