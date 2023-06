Palestijnse peuter ‘per ongeluk’ gedood door Israëlische kogel

Het lichaam van de 2,5-jarige Mohammed Tamimi wordt door zijn familie gedragen. Het kind kwam om het leven door een kogel van het Israëlische leger. Beeld REUTERS

Mohammed Tamimi, een jongetje van 2,5 jaar oud, zat bij zijn vader in de auto toen hij werd neergeschoten. Volgens het Israëlische leger hadden twee Palestijnse militanten het vuur geopend bij de joodse nederzetting Neveh Tzuf, net iets ten noorden van de stad Ramallah, en schoten zij terug.

De vader van het kind zegt dat hij helemaal geen geweervuur heeft gehoord: hij had zijn zoontje net in de autogordel vastgegespt en wilde naar een familielid rijden, toen zijn auto door het leger onder vuur werd genomen. Het kind werd in het hoofd geraakt, de vader, Haytam Tamimi, raakte gewond aan zijn schouder en borst, maar zou buiten levensgevaar zijn.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

In eerste instantie zei het Israëlische leger dat vader en zoon geraakt waren door Palestijns kruisvuur, later stelde zij dat niet duidelijk was wie er had geschoten, en nog later gaf het leger toe dat ze ‘per ongeluk’ waren geraakt door Israëlische kogels. Hierop volgde de verklaring dat het leger het ‘betreurt’ als ongewapende burgers geraakt worden, en dat het ‘er alles aan doet om dergelijke incidenten te voorkomen’.

Veel Palestijnen horen hierin een echo van de dood van Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh vorig jaar: ook toen stelde het leger eerst dat ze was geraakt door ‘gewapende Palestijnen die willekeurig aan het rondschieten waren’, om later, na grote internationale ophef, toe te geven dat de kogel ‘hoogstwaarschijnlijk’ van een Israëlische sluipschutter kwam. Een jaar na haar overlijden publiceerde het Comité voor de Bescherming van Journalisten een rapport waaruit bleek dat het Israëlische leger de afgelopen twee decennia nooit iemand heeft vervolgd voor de dood van zeker 20 journalisten.

Zelden formele aanklacht

Dodelijke incidenten op de Westelijke Jordaanoever waar het leger bij betrokken is leiden zelden tot een formele aanklacht, ook wanneer het niet om journalisten gaat. Volgens een analyse van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din is dat tussen 2017 en 2021 in slechts 0,87 procent van de gevallen gebeurd.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de dood van het kind maandag en stelde dat Israël alleen dit jaar al verantwoordelijk is voor de moord op 28 Palestijnse kinderen. De Palestijnse Autoriteit roept op tot een internationaal onderzoek, omdat zij het onderzoek dat het Israëlische leger momenteel uitvoert niet vertrouwt. Dat dient volgens hen alleen om ‘te liegen, en de militaire acties van de bezetter wit te wassen en te vergoelijken’.