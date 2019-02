Palestijnse Nederlanders zijn niet langer ‘Israëliërs’, maar mogen Palestijnse gebieden als geboorteland opgeven

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft die maatregel vrijdag bekend gemaakt. Gaza en de Westoever worden door vrijwel de gehele internationale gemeenschap beschouwd als door Israël bezet gebied. Tot dusverre konden Palestijnen zich bij de burgerlijke stand ook laten inschrijven met ‘code 0000’ ofwel ‘geboorteland onbekend’, als ze per se niet wilden dat Israël hun vaderland zou worden genoemd.

Voor Knops en minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) is het een stap te ver om de ‘staat Palestina’ te registreren als geboorteland. Nederland erkent die staat niet, evenmin als de meeste EU-landen. Wie in het bevolkingsregister wordt ingeschreven, kan momenteel alleen een geboorteland opgeven dat door Nederland wordt erkend. Nederland wil pas een onafhankelijke staat Palestina erkennen als die de uitkomst is van vredesberaad tussen Israël en de Palestijnen.

De meerderheid van de bijna 200 lidstaten van de VN erkent Palestina wel. Knops en Blok onderschrijven het VN-standpunt dat ‘Israël geen soevereiniteit heeft’ over de Gazastrook en de Westoever. Dat rechtvaardigt volgens beiden de nieuwe mogelijkheden voor registratie.

Met het kabinetsbesluit voorkomt Nederland mogelijk een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Een in Oost-Jeruzalem geboren Palestijnse Nederlander wilde af van ‘Israël’ als geboorteland, en stapte naar de rechter. De hoogste bestuurlijke rechter, de Raad van State, stelde de 26-jarige man vorig jaar in het ongelijk. Hij kan de rechtsgang voortzetten in Straatsburg, of wachten totdat hij daadwerkelijk Oost-Jeruzalem als geboorteplek mag laten vastleggen.

De regeling van Knops geldt voor Palestijnen die geboren zijn na 15 mei 1948, de dag waarop Israël de onafhankelijkheid uitriep.

In Nederland wonen ook Palestijnen die staatloos zijn. Hun aantal is onbekend. Het gaat met name om Palestijnen die de burgeroorlog in Syrië ontvlucht zijn.