Palestijnse jongeren op bezette Westoever al 56 jaar overgeleverd aan militair rechtssysteem

Een Palestijnse jongere slaat op de vlucht voor een Israëlisch militair voertuig tijdens rellen in Nablus op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

De organisatie Save the Children heeft een nieuw onderzoek uitgevoerd naar de slechte behandeling die Palestijnse kinderen op de Westoever krijgen als ze worden opgepakt. De conclusies zijn dramatisch: ondanks internationale druk en rapporten van onder meer de VN-organisatie Unicef is het eerder erger geworden dan beter. Maandag is het onderzoeksrapport van Save the Children, met de titel: Onrecht, verschenen.

Uit gesprekken met 228 voormalige kind-gevangenen maakt Save the Children op dat ze stelselmatig slecht worden behandeld: ze raken gewond bij arrestatie, worden in gevangenschap geslagen, geboeid en geblinddoekt, krijgen dagenlang (tot 48 dagen) eenzame opsluiting, en verdwijnen na veroordeling niet zelden in een gevangenis in Israël, waar hun familie ze niet kan opzoeken.

Meer dan de helft van de kinderen (58 procent) gaf aan dat ze tijdens het hele proces geen enkel contact met hun familie mochten hebben, wat hun eenzaamheid en hun angst vergrootte. Die angst was al enorm: ze werden geslagen (86 procent), bedreigd en uitgehongerd, en ze kregen vaak geen water en geen slaap.

Het rapport citeert de Palestijnse jongen Hisham, die 14 was toen hij werd gearresteerd: ‘Ik was vastgebonden aan een ijzeren stoel, met mijn handen achter mijn rug. Het slaan leek nooit op te houden. En ik was geblinddoekt zodat ik de stok niet kon zien waar ze me mee sloegen – of wanneer de volgende klap zou komen. Ik wist zelfs niet of het dag was of nacht. Na de ondervraging was ik een heel ander persoon geworden.’

Save the Children merkt op dat de overgrote meerderheid van de veroordelingen door militaire rechters zijn gebaseerd op wat de kinderen tijdens de verhoren hebben gezegd. De geïnterviewde kinderen zeggen dat die bekentenissen grotendeels door geweld en door dreiging met geweld zijn afgedwongen.

Ook na vrijlating ondergaan de jongeren de gevolgen van de slechte behandeling tijden hun gevangenschap. Verreweg de meeste kinderen (73 procent) lijden aan slapeloosheid, ruim de helft heeft nachtmerries, 62 procent is onverklaarbaar vaak boos, en bijna de helft van de vrijgelaten jongeren (48 procent) heeft de behoefte alleen gelaten te worden, en trekt zich terug.

Militaire rechtbank

Volgens de organisatie zijn Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaanoever de enige jongeren ter wereld die stelselmatig zijn blootgesteld aan militaire gerechtshoven. De Westelijke Jordaanoever is in 1967 door Israëlische troepen bezet, en sindsdien handhaven militairen er de wet: wie wordt opgepakt komt in militaire detentie en in het militaire strafsysteem, en wordt berecht door een militaire rechtbank. De militaire rechters kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf opleggen voor het gooien van stenen naar soldaten.

Nergens ter wereld komen kinderen zo stelselmatig in aanraking met militaire rechters als op de Westelijke Jordaanoever. Ook in Israël niet: volgens Save the Children is niet één Israëlisch kind ooit door een militaire rechtbank veroordeeld, ook kinderen van kolonisten niet in nederzettingen in de bezette gebieden.

De Israëlische bezetters nemen het volgens bevindingen van Save the Children nooit erg nauw met de rechten van Palestijnse kinderen. Unicef schreef daarover tien jaar geleden al een dik rapport. Toen al concludeerde deze VN-organisatie dat kinderen slecht werden behandeld en dat die slechte behandeling ‘wijdverbreid, systematisch en geïnstitutionaliseerd was in het hele proces, vanaf het moment van arrestatie tot en met de vervolging en eventuele veroordeling van het kind.’

Volgens Save the Children zijn sinds 1967 ongeveer 10 duziend Palestijnse kinderen door militairen opgepakt. In 2013 kwam Unicef in zijn rapport met een hele lijst adviezen voor verbetering van hun behandeling. Die adviezen zijn, blijkt uit het onderzoek van Save The Children, voor ‘97 procent’ genegeerd. De afgelopen tien jaar is de situatie zelfs erger geworden.

Israël is mede-ondertekenaar van het VN-protocol voor de rechten van kinderen in oorlogsgebieden, en heeft zich daarmee gecommitteerd aan een verbod om kinderen te martelen en te mishandelen. Save the Children vraagt om een onderzoek, om vast te stellen of de stelselmatige slechte behandeling van Palestijnse kinderen kan worden aangemerkt als marteling, en daarmee als illegaal.

Los daarvan dringt de organisatie in Onrecht aan op een ‘onmiddellijk moratorium’ op arrestaties van kinderen, of anders ‘vergaande hervormingen’.