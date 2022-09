Palestijnse gevangenen gebruiken honger als wapen om tegen opsluiting te vechten

Khalil Awawdeh, die meer dan 170 dagen niet heeft gegeten, in het ziekenhuis. Beeld FAMILY via REUTERS

Je moet goed kijken om de gelijkenissen te zien: de ene foto is van een knappe man met donkere ogen en een ondeugende lach, de andere van een uitgemergeld, uitgeput mens dat zich vastklampt aan het laatste stukje leven in zijn lijf. Het is dezelfde persoon, Khalil Awawdeh, een Palestijnse gevangene die vecht tegen zijn detentie door voedsel te weigeren.

Sinds 3 maart, dus bijna zes volledige maanden, heeft Awawdeh niets gegeten: hij dronk alleen water, en nam soms een likje suiker of zout, omdat Israël hem zonder rechtszaak of aanklacht voor onbepaalde tijd vasthoudt - iets wat ‘administratieve detentie’ wordt genoemd. Woensdag liet Awawdeh weten dat hij op 2 oktober zal worden vrijgelaten (tot die tijd zal hij aansterken in het ziekenhuis), wat betekent dat zijn hongerstaking voorbij is.

Op dezelfde dag werd echter aangekondigd dat duizend Palestijnse gevangenen donderdag gezamenlijk in hongerstaking gaan om te protesteren tegen de omstandigheden in Israëlische gevangenissen. Die zijn volgens hen ernstig verslechterd nadat zes Palestijnen vorig jaar september ontsnapten en zeker twee weken voortvluchtig bleven.

Hongerstaking als wapen

Palestijnse gevangenen hebben weinig middelen om tegen Israël te vechten en grijpen al jaren naar hongerstakingen als wapen. Soms in hun eentje, soms collectief, in de hoop op deze manier hun omstandigheden te verbeteren, of om te protesteren tegen de detentie zelf. In The New York Times vertelt Sahar Francis, directeur van Addameer, een organisatie die Palestijnse gevangenen bijstaat, dat vrijwel elke verbetering in de gevangenissen met hongerstakingen is afgedwongen. ‘Voor garantie op matrassen gingen mensen in hongerstaking, voor een pen, voor alles.’

Demonstranten bij het ziekenhuis waar Awawdeh wordt behandeld. Beeld AP

Toen in 2015 het Israëlische parlement debatteerde over een wet om hongerstakers gedwongen te voeden (die wel is aangenomen, maar nooit is uitgevoerd), zei de toenmalige minister van Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan dat gevangenen met de hongerstakingen ‘een nieuw soort zelfmoordaanslagen’ hadden ontwikkeld, die de veiligheid van het land bedreigt.

Op dit moment zitten naar schatting 4.450 Palestijnen in een Israëlische cel, van wie 723 in administratieve detentie - het hoogste aantal sinds 2008. Elf van hen hebben de Israëlische nationaliteit, en volgens de ngo Movement for Freedom of Information zitten 184 van hen al langer dan een jaar vast, onder wie één minderjarige. Israël stelt dat deze vorm van detentie soms nodig is om staatsgevaarlijke Palestijnen van de straat te houden zonder gevoelige informatie te hoeven vrijgeven, maar volgens mensenrechtenorganisaties is het een flagrante schending van de rechten van Palestijnen én van internationale verdragen.

Onverdraaglijk perspectief

Voor Khalil Awawdeh was het vooruitzicht om zonder enig perspectief opgesloten te zitten, onverdraaglijk. Het was niet de eerste keer dat hij in de cel terecht kwam: de 40-jarige Palestijn is in totaal vijf keer gearresteerd, en heeft dertien jaar van zijn leven in een Israëlische gevangenis doorgebracht, waarvan zes jaar in administratieve detentie. Het is niet duidelijk wat zijn misdaad deze keer precies was (want er was geen aanklacht), behalve dat hij volgens Israël een activist is voor de Palestijnse Islamitische Jihad.

Afgelopen weekeinde kwam een filmpje van Awawdeh naar buiten, met beelden van zijn holle ogen en zijn ingevallen lijf. Zijn stem was nauwelijks hoorbaar. Awawdeh sprak langzaam en zacht, maar zijn woorden waren nog vol strijdlust. ‘Dit lichaam’, zei hij, ‘waarvan alleen nog botten en vel over zijn, is niet het beeld van de zwakte en naaktheid van het Palestijnse volk. Het reflecteert het gezicht van de bezetting.’

Mohammed Awawdeh, de vader van Khalil Awawdeh, spreekt met zijn vader nadat hij gehoord heeft dat zijn zoon wordt vrijgelaten. Beeld AP

Woensdag waren er twee nieuwe filmpjes: één waarop Awawdeh zei te hebben ‘gewonnen’ en aankondigde zijn hongerstaking te beëindigen, en nog één, waarop zijn familie juichend met hem videobelt. Zijn gezicht is net zo uitgemergeld als in de eerdere clip, maar er is één groot verschil. Er zit een lach op.