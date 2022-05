Palestijnse Al Jazeera-correspondent doodgeschoten tijdens reportage op Westelijke Jordaanoever

Het lichaam van Shireen Abu Akleh wordt begeleid door medejournalisten. Beeld AFP

Ook volgens een fotograaf van het Franse persbureau AFP, die bij Abu Akleh was toen ze stierf, kwamen de kogels van Israëlische soldaten. Haar dood is bevestigd door het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De in Jeruzalem geboren Palestijns-Amerikaanse journalist was een bekend gezicht op het Arabischtalige kanaal van Al Jazeera. Ze deed al meer dan twee decennia verslag van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Het incident vond plaats nabij het stadje Jenin, dat bekendstaat als uitvalsbasis van Palestijnse militanten. De afgelopen weken voerde Israël vrijwel dagelijks invallen uit in dit gebied, naar aanleiding van een reeks dodelijke aanslagen binnen Israël door Palestijnen.

Op videobeelden van het incident is te zien dat Abu Akleh een blauw vest draagt waarop press (pers) staat. Ze zou in haar hoofd zijn geschoten. Ook de Palestijnse journalist Ali Smoudi, die voor de in Jeruzalem gevestigde krant Al-Quds werkt, werd geraakt en is gewond.

De verslaggevers stonden bij gewapende Palestijnen, die het vuur op de soldaten openden, aldus een woordvoerder van het Israëlische leger. Volgens de Israëlische premier Naftali Bennett ‘lijkt het waarschijnlijk dat gewapende Palestijnen, die op dat moment zonder onderscheid te maken aan het schieten waren, verantwoordelijk zijn voor de onfortuinlijke dood van de journalist’.

Schoten zonder waarschuwing

De journalisten die erbij waren, vertellen een ander verhaal. Zo verklaart de gewondgeraakte Ali Smoudi tegen persbureau Associated Press dat er geen militanten of burgers in de buurt waren en dat het groepje verslaggevers langs de Israëlische troepen liep om zich kenbaar te maken. Vervolgens openden de soldaten zonder waarschuwing het vuur, zegt hij. De suggestie dat Palestijnse troepen misschien verantwoordelijk zijn, wijst hij resoluut van de hand. ‘Ze hebben haar in koelen bloeden vermoord.’

Shaza Hanaysheh, verslaggever van een Palestijnse nieuwswebsite, vertelde een vergelijkbaar verhaal tegen Al Jazeera. Er was geen sprake van een vuurgevecht in de buurt en de soldaten bleven vuren nadat Abu Akleh was gevallen, zegt ze. Al Jazeera zelf roept de internationale gemeenschap op om ‘de Israëlische bezettingsmacht verantwoordelijk te houden voor het bewust onder vuur nemen en doden van onze collega’.

Internationaal is met afschuw gereageerd op de dood van de journalist. Qatar, dat Al Jazeera financiert, noemt dit ‘een flagrante schending van de internationale mensenrechten’ en een ‘schaamteloze aanval op de persvrijheid’. Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, schrijft op Twitter ‘geschokt’ te zijn en roept op tot nader onderzoek. Volgens de Amerikaanse ambassade in Israël werd Abu Akleh ‘zeer gerespecteerd door vele Palestijnen en anderen over de hele wereld’ en moet er snel onderzoek komen naar de toedracht van haar dood.

Shocked by the tragic death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akhleh on the West Bank. The freedom of press and the safety of journalists are indispensable for free and democratic societies. Anywhere in the world. Facts and circumstances must be investigated. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 11 mei 2022

Over dat onderzoek is al onenigheid ontstaan. De Israëlische regering wil samen met de Palestijnse autoriteiten een autopsie uitvoeren. Die weigeren tot dusverre, en roepen op tot een internationaal onderzoek.

Niet de eerste keer

Israël is weliswaar kritisch op de wijze waarop Al Jazeera bericht over het conflict met de Palestijnen, maar laat diens verslaggevers doorgaans ongemoeid hun werk doen, ondanks de Arabische oorsprong van de zender. Toch zou het niet voor het eerst zijn dat het Israëlische leger journalisten raakt. In 2018 werd een Palestijnse journalist op de Gazastrook doodgeschoten terwijl hij protesten bij de grens filmde. Datzelfde jaar werd een verslaggever van het Amerikaanse Associated Press in zijn enkel geraakt, vermoedelijk door het Israëlische leger, terwijl hij op meer dan 600 meter van de grens stond om verslag te doen van een protest.

Vorig jaar bombardeerde Israël het gebouw in Gaza-stad waar Associated Press en Al Jazeera kantoor hielden. Ook werd Givara Budeiri, eveneens van Al Jazeera, vorig jaar kortstondig vastgezet door de Israëlische politie toen ze verslag deed van een demonstratie in Jeruzalem. Ze brak haar hand, waarvoor Al Jazeera de schuld bij hardhandig optreden van de politie legt.