Palestijnen: zeven gewonden bij nieuwe Israëlische raketaanvallen in Gazastrook

De luchtaanvallen zijn een vergeldingsactie, zegt Israël. Volgens Israël zijn vanaf maandagavond dertig raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd, waarbij geen gewonden vielen. De meeste raketten vielen in open velden, een deel werd neergehaald door Israëls luchtafweersysteem.

De reactie volgde snel. Het Israëlische leger stelt dat sindsdien vijftien luchtaanvallen zijn uitgevoerd op de Gazastrook, waarbij onder meer het huis is getroffen van de politiek leider van Hamas, de extremistische organisatie die Gaza regeert. Het is niet duidelijk of hij thuis was op het moment van inslag. Ook zegt het leger dat het op zeer beperkte schaal reservisten heeft opgeroepen. Het geweld volgt ondanks een mededeling van Hamas dat na onderhandelingen onder toezicht van Egypte op maandagavond een wapenstilstand tussen Hamas en Israël tot stand was gekomen.

De nieuwe schermutselingen begonnen maandagochtend, toen zeven Israëliërs gewond raakten nadat een raket ten noorden van Tel Aviv een huis verwoestte. Sinds de Gaza-oorlog van 2014 reikte geen raket verder in Israël.

Tot nu toe heeft geen organisatie de verantwoordelijkheid daarvoor opgeëist, maar volgens Israël was Hamas verantwoordelijk. Premier Benjamin Netanyahu besloot daarop zijn bezoek aan de Verenigde Staten te annuleren en terug te keren.

Herverkiezing Netanyahu

Voor Netanyahu komt de dreiging van een nieuwe oorlog op een belangrijk moment. Tijdens de parlementsverkiezingen van 9 april knokt hij voor zijn herverkiezing, die allerminst vaststaat. Hij wordt in eigen land vervolgd voor onder meer corruptie en fraude. Politieke bondgenoten trekken bovendien openlijk in twijfel of hij de man is die de bevolking veiligheid kan garanderen. ‘Het moet in alle eerlijkheid gezegd worden: Netanyahu faalt tegen Hamas’, zei de rechtse minister van Onderwijs, Naftali Bennett.

Zoals de druk voor Netanyahu hoog is, geldt dat evenzeer voor Hamas. De Israëlische blokkade aan de grens heeft het land in een diepe economische crisis gestort. Mismanagement van Hamas heeft die situatie nog eens verergerd. Sinds vorig jaar begeven Palestijnen zich wekelijks naar de grens om te protesteren tegen de barre omstandigheden. Israël reageert hard op die demonstraties: het leger heeft zeker 190 demonstranten gedood en duizenden verwond.