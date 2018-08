Pakketbezorgers dreigen met acties tegen PostNL: ‘Verhoogd tarief is slechts het best van het slechtste’

Zelfstandige pakketbezorgers van PostNL dreigen met acties als Nederlands grootste postbedrijf ze geen betere tarieven biedt. PostNL heeft de ondernemers 3 procent meer omzet beloofd, boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie, maar dat is in de ogen van pakketbedrijven niet genoeg om het hoofd boven water te houden.

Dit blijkt uit een brief die de Belangenvereniging van Pakket Distributie (BVPD) aan haar leden heeft gestuurd. Vooropgesteld, zegt secretaris Ruud Wassenaar, zelf eigenaar van een pakketbedrijf: PostNL is relatief royaler dan concurrenten zoals DHL of DPD. ‘Het is op zich positief dat PostNL nu in elk geval beweegt door de tarieven te verhogen. Maar ze zijn slechts de beste van de slechtste.’

PostNL beloofde betere tarieven na gesprekken met ontevreden pakketbezorgers en hun bazen, de onderaannemers zoals Ruud Wassenaar waarbij veel bezorgers in dienst zijn. Een van de problemen is dat het nieuwe uurtarief dat PostNL belooft nog steeds niet genoeg is voor onderaannemers om aan de eisen van de cao voor het beroepsgoederenvervoer te voldoen, zoals het bieden van genoeg loon, vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte voor hun bezorgers. Tientallen transportbedrijven kregen vorig jaar boetes van de Stichting Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer – onderdeel van vakbond FNV – omdat ze niet aan de cao konden voldoen, oplopend tot wel 100 duizend euro.

Geen staking

Klanten hoeven niet bang te zijn dat ze binnenkort kunnen fluiten naar hun bestelde spijkerbroeken, laptops of Russische romans: de pakketbezorgers gaan niet staken, belooft Wassenaar. ‘Wij zijn ondernemers, staken doen we niet.’ De pakketbezorgers zijn er nog niet uit wat voor acties ze dan wel gaan houden. ‘Je kunt bijvoorbeeld denken aan het uitdelen van een flyer bij elk bezorgd pakket, met daarop de tekst ‘Bezorgen is niet gratis’.’ Het probleem ligt namelijk niet alleen bij PostNL en concurrerende postbedrijven, maar net zo goed bij Bol.com, Coolblue en andere winkels, zegt Wassenaar. ‘Die beloven klanten gratis bezorging, maar iemand moet daarvoor de rekening betalen, en dat zijn de pakketbezorgers.’

Foto Jiri Buller.

De belangenvereniging van de pakketbezorgers heeft maandag een gesprek met de directie van PostNL gevoerd. Een oplossing voor het conflict is er nog niet. PostNL liet in een reactie aan De Telegraaf weten gehoor te geven aan de signalen van de pakketbedrijven. Het postbedrijf zegt de onderaannemers bijvoorbeeld een extra vergoeding te hebben beloofd voor het vinden en behouden van pakketbezorgers – moeilijk gezien de krappe arbeidsmarkt – en voor de hogere kosten voor de bestelbusjes van de bezorgers.