Pakketbezorger daagt PostNL voor de rechter voor te lage en ondoorzichtige tarieven

Pakketjes in het sorteercentrum van PostNL in Sassenheim. Beeld ANP

De belangenclub van pakketdistributeurs (BVPD) dreigde al langer met juridische stappen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis beklagen bezorgers zich over een te hoge werkdruk en te lage tarieven. PostNL deed de dreigementen af als ‘publiciteitsstunts’ en ging niet in op de eisen van de belangenvereniging, waarop voorzitter Ruud Wassenaar woensdag naar de rechter stapte.

Zo’n 70 procent van de PostNL-pakketten wordt bezorgd via een bezorgondernemer. Zij worden door de pakketreus ingehuurd om routes te rijden die zij op hun beurt weer verdelen onder hun pakketbezorgers. De betaling gaat sinds 2007 per ‘succesvolle stop’. Dat tarief (tussen de 0,80 tot 1,80 euro) wordt per ondernemer bepaald door PostNL en daalt al jaren. Volgens PostNL vanwege het toegenomen pakketvolume: per straat en adres wordt er meer besteld, dus zou een bezorger meer pakketten kunnen wegbrengen in dezelfde tijd.

Maar volgens Wassenaar is er een limiet aan de hoeveelheid pakketten die in één bus past en het aantal stops dat een pakketbezorger kan maken. Dus moet er extra materieel en mankracht worden aangewend. ‘Ondernemers die hun bezorgers netjes volgens de cao willen laten werken en betalen houden zo onderaan de streep niets over. Ik doe dit werk al 16 jaar. Ik heb geen pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering.’

Slechte werkomstandigheden

Sommige bezorgondernemers besluiten het daarom maar niet zo nauw te nemen met die cao. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW, waar NRC dit najaar over schreef, blijkt dat bij 9 op de 10 onderaannemers misstanden zijn geconstateerd. Pakketbezorgers werden onderbetaald, zwart betaald, ontvingen een uitkering of mochten überhaupt niet in Nederland werken. De slechte werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zouden de branche gevoelig maken voor criminaliteit.

Volgens Wassenaar moet PostNL inzicht geven in de manier waarop tarieven worden opgebouwd en een eerlijk bodemtarief bieden. ‘We trekken hier al jaren over aan de bel’, aldus Wassenaar, ‘maar er is steeds niemand thuis. Daarom leg ik mijn kop nu op het hakblok.’ Volgens zijn advocaat kan de zaak worden gezien als een proefprocedure: met de uitspraak in de hand kunnen de andere 500 onderaannemers straks ook een zaak beginnen. Al is het nog maar de vraag of zij het zullen riskeren hun grootste opdrachtgever tegen zich in het harnas te jagen.

Een woordvoerder van PostNL laat weten dat het bedrijf de dagvaarding bestudeert. De pakketreus boekte afgelopen jaar een recordomzet van 3,25 miljard euro. De omzetgroei van 400 miljoen kwam voor driekwart voor rekening van de pakketdivisie, die 337 miljoen pakketten bezorgde. Volgens een woordvoerder van PostNL hebben de bezorgondernemers dat ook gemerkt. ‘Als wij groeien, groeien zij mee.’