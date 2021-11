Pakistan ziet af van chemische castratie verkrachters na kritiek van islamitische raad

Vorig jaar was er grote maatschappelijke onrust naar aanleiding van een brute verkrachtingszaak. Beeld REUTERS

Parlementariër Maleeka Bukhari van regeringspartij Tehreek-e-Insaf zei vrijdag dat de gewraakte clausule woensdag kort voor de stemming uit de wet was gehaald. Dit gebeurde nadat de Raad voor de Islamitische Leer, die wetten toetst op hun religieus karakter, chemische castratie als ‘on-islamitisch’ had aangemerkt.

De wending is opmerkelijk omdat de regering woensdag tientallen wetten in hoog tempo door het parlement had gejaagd om te voorkomen dat oppositiepartijen erover zouden gaan debatteren. Lokale media berichtten daarop, naar nu blijkt ten onrechte, dat de castratieclausule was goedgekeurd. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International bestempelde invoering van de wet direct als een ‘wrede en achterlijke stap’.

Chemische castratie is volgens Bukhari ook in strijd met de Pakistaanse grondwet. Minister van Justitie Farogh Naseem zou de clausule daarom ook hebben willen schrappen. Gezien de media-aandacht voor het plan is het raadselachtig waarom de regering twee dagen wachtte met het nieuws dat zij de straf had laten vallen.

De introductie van chemische castratie was een ideetje van premier Imran Khan. In reactie op maatschappelijke onrust over een brute verkrachtingszaak zei hij vorig jaar al dat verkrachters publiekelijk moesten worden opgehangen, maar dat gezien de internationale ophef die dit zou losmaken chemische castratie een beter idee was.

Onomkeerbare procedure

Chemische castratie is een omstreden medische behandeling voor zedendelinquenten waarbij de productie van mannelijke geslachtshormonen wordt lamgelegd om het libido en de kans op ongewenst seksueel gedrag te verminderen. De omkeerbare procedure wordt in een aantal landen op vrijwillige basis toegepast, vaak in ruil voor strafvermindering, maar in onder meer Polen, Rusland en Zuid-Korea ook als strafmaatregel gebruikt.

Seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen is een enorm probleem in Pakistan. Slachtoffers doen vaak geen aangifte uit angst voor het stigma dat in de conservatieve islamitische maatschappij kleeft aan seksueel geweld. Volgens ngo War Against Rape wordt in maar 3 procent van de verkrachtingszaken een dader veroordeeld.