Pakistan wil radicaal-islamitische partij verbieden na doden bij protesten om Mohammed-cartoons

Pakistaanse ordetroepen pakken een aanhanger van de radicaal-islamitische TLP op. Beeld EPA

Het verbod van de partij, Thereek-e-Labbaik Pakistan (TLP), werd woensdag aangekondigd door minister van Binnenlandse Zaken Sheikh Rashid Ahmad. ’s Nachts hadden ordetroepen zitblokkades door TLP-aanhangers van verkeersaders en spoorlijnen in alle grote steden met de wapenstok en traangas schoongeveegd.

De twee omgekomen agenten werden dinsdag door TLP-aanhangers doodgeslagen in Lahore. Volgens de politie gebruikten demonstranten in steden als Islamabad en Rawalpindi ook vuurwapens om de politie aan te vallen. Bij de rellen kwamen ook zeker drie TLP- aanhangers om het leven en werden 1.400 mensen opgepakt.

De rellen begonnen nadat maandag TLP-leider Saad Hussein Rizvi (26) was gearresteerd. Hij had gedreigd het land plat te leggen vanwege de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed in Frankrijk vorig jaar, als de regering van premier Imran Khan de Franse ambassadeur niet zou uitwijzen en een boycot van Franse producten zou instellen, zoals de regering in februari zou hebben toegezegd. De regering zegt alleen te hebben beloofd de kwestie in het parlement aanhangig te zullen maken. Dit zou voor 20 april moeten gebeuren.

Charlie Hebdo

De Mohammed-spotprenten die als godslastering worden gezien, werden september vorig jaar door het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo geherpubliceerd bij het begin van het proces over de bloedige aanslag op de redactie in 2015 (na de oorspronkelijke publicatie van de cartoons). In oktober werd leraar Samuel Paty door een radicale moslim onthoofd nadat hij de prenten in een les maatschappijleer had laten zien. De Franse president Emmanuel Macron verdedigde de publicatie daarop als vrijheid van meningsuiting.

De radicaal-islamitische TLP werd opgericht ter verdediging van de strenge blasfemiewetten in Pakistan, die op het vergrijp de doodstraf zetten. De partij verzette zich tegen de vrijlating van Asia Bibi, een christelijke vrouw die ten onrechte wegens blasfemie ter dood was veroordeeld, en keerde zich ook tegen het plan voor een expositie van Mohammed-cartoons op het Binnenhof waarmee PVV-leider Geert Wilders sinds 2018 geregeld schermt. Partijleider Rizvi is de zoon en opvolger van haatprediker Khadim Hussein Rizvi, die vorig jaar overleed.

Minister Ahmad verklaarde woensdag dat de regering had besloten de TLP in de ban te doen omdat Pakistan ‘internationaal niet bekend wil staan als een extremistische natie’. De TLP zal op grond van de anti-terrorismewet worden verboden. Waarnemers denken dat dit lastig zal worden. De TLP is verbonden aan een invloedrijke stroming in het Pakistaanse soennisme en heeft premier Khan in 2018 mede in het zadel geholpen.