Pakistan ontkent vertrek Aasia Bibi naar buitenland

Aasia Bibi is nog steeds in Pakistan. Geruchten dat ze op weg zou zijn naar Europa – mogelijk Nederland – worden ontkend door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Islamabad. ‘Ze is nog in Pakistan’, aldus woordvoerder Muhammad Faisal tegen persbureau Reuters.

Aasia Bibi tijdens haar proces in 2010. Beeld AP

De katholieke Aasia Bibi (53) zat sinds 2010 in een Pakistaanse dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Op 31 oktober sprak de Hoge Raad haar echter vrij. De uitspraak leidde tot gewelddadige protesten van extremistische moslims in Pakistan, die eisten dat ze toch wordt opgehangen.

Verschillende bronnen meldden woensdag dat Bibi de vrouwengevangenis van Multan heeft verlaten. Voorafgaand aan haar vertrek zou het Pakistaanse leger de beveiliging hebben overgenomen rond de gevangenis en het vliegveld van de stad, die zo’n 600 kilometer van de hoofdstad Islamabad ligt.

Vertreklijst

Bibi mocht de gevangenis verlaten nadat het vonnis van de Hoge Raad schriftelijk was bevestigd aan de gevangenisdirectie. Haar tegenstanders eisen dat ze op de zogeheten Exit Control List wordt geplaatst, een lijst van personen die het land niet mogen verlaten. Er bestaat verwarring over de vraag of dit gaat gebeuren. De Pakistaanse regering heeft echter laten weten dat dat niet mogelijk is. Maar een minister van de provincie Punjab zegt Aasia Bibi mogelijk wel wordt tegengehouden.

Haar advocaat, Saiful Malook, vluchtte op aandringen van de Verenigde Naties naar Europa. Hij is sinds afgelopen weekend in Nederland, waar de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) hem heeft opgevangen. Malook is zelf moslim. De politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houden zijn veiligheidssituatie in de gaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt Malook tijdelijke opvang in Nederland. Dat gebeurt in het kader van het ‘Shelter City’-programma voor verdedigers van de mensenrechten die worden bedreigd. Malook zei eerder dat hij geen asiel wil aanvragen, maar wel tijdelijk in Nederland wil blijven.

Het was niet de bedoeling dat het vertrek van Malook naar Europa zou worden opgemerkt. Bij een tussenstop in Rome werd hij echter herkend door een Italiaanse journalist. Die besloot ook het vliegtuig naar Nederland te nemen.

Dit is Rizvi, de invloedrijke Pakistaanse haatprediker die van Twitter werd gegooid Twitter heeft de radicale prediker Khadim Hussain Rizvi van het sociale netwerk gegooid. Op verzoek van de Pakistaanse regering, omdat hij aanzette tot ‘haat en geweld’ na de vrijspraak van de wegens blasfemie ter dood veroordeelde Aasia Bibi. Wie is deze Rizvi?