Pakistan moet verdachten moord Amerikaanse journalist vrijlaten

Drie Pakistaanse hoge rechters oordeelden dat de verdachten ‘voldoende hebben geleden’ na 18 jaar gevangenschap. Beeld AFP

Het Pakistaanse Hof bekrachtigde donderdag de eerdere strafvermindering door een lagere Pakistaanse rechtbank van de vier mannen en beval hun directe vrijlating. Het gaat om Al Qaida-kopstuk Ahmed Omar Saeed Sheikh, het vermeende brein achter het ontvoeren en onthoofden van de Amerikaan, en drie handlangers die eerder de doodstraf kregen opgelegd.

De Pakistaanse regering zei donderdag in een reactie geen middelen meer te hebben om de daders achter de tralies te houden. De regering was net als de familie van Pearl in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van een lagere rechtbank vorig jaar om de doodstraf om te zetten in levenslange gevangenis, maar dat werd dus nu door het Hof afgewezen. Ook de drie Pakistaanse hoge rechters oordeelden dat de mannen ‘voldoende hebben geleden’ na 18 jaar gevangenschap.

De familie van Daniel Pearl is ‘geschokt en vol ongeloof’. Tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN noemde Pearls vader Judea Pearl de uitspraak ‘een misdaad deden de mensheid, tegen journalistiek, tegen het hart van onze beschaving.’

Matt Murray, de hoofdredacteur van de Wall Street Journal noemde de uitspraak ‘woestmakend en onrechtvaardig’. Eenzelfde geluid klonk van de woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki. ‘Het is een belediging voor de slachtoffers van terrorisme wereldwijd, inclusief Pakistan.’

De ontvoering en latere onthoofding van Daniel Pearl was in 2002 wereldnieuws. Pearl werd in Karachi ontvoerd toen hij voor The Wall Street Journal bezig was met een reportage over de Britse terrorist Richard Reid die bekend stond als de ‘shoe bomber’ vanwege diens plan om in 2001 een vliegtuig van Parijs naar Miami op te blazen met explosieven die in zijn schoen waren verstopt.

Enkele weken na zijn ontvoering werd een video naar de Amerikaanse autoriteiten gestuurd waarop te zien was hoe Pearl werd onthoofd. Het was een van de eerste video’s waarop dergelijke wreedheden werden getoond en diende als inspiratiebron voor de verspreiding van propagandafilmpjes van andere Islamitische terreurgroepen zoals IS in de jaren daarna.

De vier daders werden later in 2002 opgepakt en tot de doodstraf veroordeeld. Die straf werd in 2019 omgezet in levenslang waarmee de weg werd geopend tot vrijspraak. Het Witte Huis roept de regering in Islamabad op om zich ‘te herbezinnen’ op de juridische mogelijkheden en onder meer te onderzoeken of de vrijgesproken mannen in de VS kunnen worden berecht.