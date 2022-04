Pakistan mag een ervaren rot als nieuwe premier hebben, onder Shehbaz Sharif is de crisis allesbehalve voorbij

Aanhangers van de regeringspartij Pakistan Muslim League-Nawaz verwelkomen de verkiezing van Shehbaz Sharif tot premier als opvolger van de gewipte Imran Khan. Beeld Nadeem Khawar / ANP / EPA

Geen enkele Pakistaanse regering haalt het eind van haar termijn. Ook niet die van ex-premier Imran Khan, wiens beleid al maanden onder vuur lag vanwege de hoge inflatie. Vorige week dacht Khan een motie van wantrouwen te omzeilen door het parlement te ontbinden, maar het hooggerechtshof draaide die zet terug. Khan werd afgelopen weekend alsnog weggestemd en de oppositie, een monsterverbond van links tot islamitisch-rechts, koos veteraan Shehbaz Sharif van de centristische Pakistan Muslim League-Nawaz tot nieuwe premier. De politieke crisis lijkt echter niet voorbij. Welke toekomst gaat Pakistan tegemoet?

Politieke restauratie

De nieuwe regering kan moeilijk worden gezien als een nieuw begin, eerder als een restauratie, een terugkeer naar het oude normaal. Premier Shehbaz Sharif is de jongere broer van drievoudig premier Nawaz Sharif, telgen uit een steenrijke dynastie met de zweem van corruptie om zich heen – Nawaz werd ervoor afgezet en veroordeeld (hij week uit naar Londen), Shehbaz zou er deze week voor worden aangeklaagd. Shehbaz was driemaal premier van de machtige deelstaat Punjab, zijn zoon Hamza werd het vorige week voor het eerst.

Ook de twee andere grote partijen in de coalitie, de seculier-linkse Pakistan Peoples Party van Bilawal Bhutto Zardari, zoon van de vermoorde premier Benazir Bhutto en kleinzoon van de eveneens vermoorde ex-president Ali Bhutto, en de radicaal-religieuze Jamiat-e-Ulema-e-Pakistan van Fazl-ur-Rahman ruiken naar familieclans en corruptie. En uit niets blijkt dat ze meer ambiëren dan afrekenen met Imran Khan en de kieswetten zo aanpassen dat ze de verkiezingen komend jaar zeker winnen.

Ex-premier Khan daarentegen, de voormalige cricket-ster, was de charismatische nieuwkomer die bij zijn aantreden in 2018 beloofde met zijn Pakistan Justice Party (PTI) een eind te maken aan de corrupte politieke families die in Pakistan de dienst uitmaken, reden waarom veel jonge Pakistanen hem op handen dragen. Hij legt zich ook niet bij zijn nederlaag neer, stuurt aan op vervroegde verkiezingen via ‘de macht van de straat’ – lees massale demonstraties, in Pakistan vaak een recept voor geweld. Alle kans dus dat de politieke crisis voortduurt.

Economische malaise

De regering-Sharif erft een economische puinhoop. Onder Khan liepen de buitenlandse schulden en de inflatie snel op, maar Khan had natuurlijk te maken met stijgende energieprijzen, versterkt door de oorlog in Oekraïne. Hoewel de economische koers van Sharif nog onduidelijk is (de eerste stap zal bestaan uit het aanvragen van noodkredieten bij het IMF), reageren de markten vooralsnog positief op de wisseling van de wacht.

Sharif kan in elk geval profiteren van de verdiensten van Khan, zoals zijn anticorruptiebeleid, waardoor de Pakistaanse diaspora weer vertrouwen kreeg en in 2021-22 zo’n 31 miljard dollar aan spaargeld naar huis stuurde. Hij kondigde ook aan te zullen investeren in infrastructuur, door de versnelde aanleg van de China-Pakistan Economic Corridor, China’s ‘Nieuwe Zijderoute’, een project van 60 miljard dollar. Niettemin zal de groei volgens economen afnemen van 5,6 naar 4 procent en de inflatie stijgen van 8,9 naar 11 procent.

Terrorisme in opmars

Pakistan heeft vooral sinds de Afghaanse burgeroorlog een probleem met buiten- en binnenlands terrorisme, van onder meer al-Qaida, de Afghaanse Taliban en de Pakistaanse Taliban. Het terrorisme werd uiteindelijk onderdrukt door het leger, maar is de laatste tijd weer in opmars, onder meer doordat strijders van Islamitische Staat, die door de Taliban uit Afghanistan werden verjaagd, zich in de grensgebieden vestigden, begin maart gemarkeerd door de aanslag op een sjiitische moskee in Peshawar met zestig doden. Ook andere jihadistische groepen blijven actief, evenals separatisten in de provincie Baluchistan. Aan de regering-Sharif de taak paal en perk te stellen aan al dit geweld.

Geopolitieke balans

Volgens analisten was een van de factoren bij de val van Imran Khan zijn anti-amerikanisme. Khan kritiseerde de manier waarop de Verenigde Staten Pakistaans grondgebied misbruikten voor hun ‘war on terror’, die 85.000 Pakistanen het leven kostte. Khan onderhield warme banden met China en Rusland (hij was op bezoek bij Poetin toen deze Oekraïne binnenviel) en weigerde mee te doen met de westerse boycot (‘denkt u dat Islamabad uw slaaf is?’). Voor straf, aldus Khan, zouden de VS en de oppositie hem gezamenlijk ten val hebben gebracht.

Sharif lijkt een meer pro-westerse koers te willen varen. Hij zei bij zijn aantreden dat goede betrekkingen met de VS cruciaal zijn voor Pakistan, tot vreugde van de VS, die sinds het vertrek uit Afghanistan vrienden nodig hebben in de regio. Anderzijds kondigde Sharif ook aan te zullen streven naar betere verhoudingen met China, de geopolitieke ‘partner in weer en wind’. Hij geldt ook als een pragmaticus richting India, waarmee Pakistan drie oorlogen voerde en in de clinch ligt vanwege de islamitische deelstaat Kashmir. ‘We willen goede betrekkingen met India, maar een duurzame vrede is niet mogelijk zonder een oplossing voor Kashmir’, zei Sharif deze week.

Leger in charge

De macht van het leger en de veiligheidsdiensten (veelal aangeduid als ‘het establishment’) is een constante in Pakistan, vooral op het gebied van buitenlandse politiek en defensie. Het leger regeerde Pakistan gedurende de helft van zijn 75-jarig bestaan, pleegde driemaal een coup en treedt op als kingmaker. Zo ook vorige week, toen generaal Qamar Javed Bajwa, de chefstaf, een sleutelrol speelde bij de val van Imran Khan.

Het was het leger geweest dat Khan in 2018 in het zadel hielp (het had ruzie met ex-premier Nawaz Sharif en steunde Khan in zijn strijd tegen de corrupte families). Toen Khan en Bajwa vorig jaar ruzie kregen over de benoeming van een nieuwe inlichtingenchef bekoelden de verhoudingen. En het was uiteindelijk ook Bajwa die Khans verzet tegen zijn afzetting brak door openlijk afstand te nemen van diens kritiek op de VS. De pragmatische Sharif zou beter liggen bij de legertop. Maar, leert het lot van Khan, dit kan ook zomaar veranderen.