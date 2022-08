Pakistan is nog niet af van Kapteen Khan. Wat drijft deze cricketlegende?

Imran Khan bij een druk bezochte protestbijeenkomst afgelopen zaterdag in Islamabad. Hij sloeg zulke dreigende taal uit, dat de autoriteiten hem willen vervolgen wegens terrorisme. Beeld Sohail Shahzad / ANP

Een van zijn opzienbarendste verkiezingsredes hield Imran Khan (69) in 2013 vanuit een ziekenhuisbed, met meer dan tien hechtingen in zijn hoofd. Tijdens een campagnebijeenkomst viel hij door een onhandigheid van zijn beveiligingsman van een vorkheftruck. In plaats van op het podium kwam hij 4 meter lager op de grond terecht. Zijn partij Pakistan Justice Partij (PTI) kwam dat jaar in het parlement, in 2018 werd Khan premier.

Vier jaar later vult Khans aanhang opnieuw pleinen en straten, nu om te protesteren tegen de regering, die hem in april heeft afgezet. Officieel stuurde het parlement Khan weg met een motie van wantrouwen wegens economisch wanbeleid – Pakistan verzuipt in de buitenlandse schulden en door gierende inflatie komen Pakistanen steeds moeilijker rond.

Volgens Khan is zijn val het resultaat van een samenzwering met ‘buitenlandse machten’, lees de Verenigde Staten. Niet dat hij daar bewijs voor heeft, maar anti-Amerikaans gedrag is Khan niet vreemd. Hij haalde de al innige banden met Beijing verder aan om gigantische Chinese investeringen uit te breiden, hij behandelt de Taliban als samenwerkingspartner en hij was bij Vladimir Poetin op bezoek toen de Russische president de invasie van Oekraïne begon. Ook pleziert hij behoudende islamisten met zijn kritiek op het Westen, dat volgens Khan zijn ziel heeft verkocht aan ongebreideld genot.

Dreigende taal

Om zijn volgers op te warmen voor mogelijke vervroegde verkiezingen houdt hij gigantische bijeenkomsten waarbij hij de overheid aanvalt. Tijdens een drukbezochte protestbijeenkomst afgelopen zaterdag sloeg Khan zulke dreigende taal uit tegen politie en rechterlijke macht, dat de autoriteiten hem gaan vervolgen wegens terrorisme. De anti-terreurwetten zijn eerder ook gebruikt tegen andere in ongenade gevallen politici.

Protestleider is een nieuwe rol in de verzameling van contrasterende identiteiten die Khans leven kenmerken. Hij was een jongen uit de gegoede middenklasse die opkeek naar alles wat wit en Brits was. Student in Groot-Brittanië – toen Cambridge hem niet wilde ging hij naar Oxford. Werd een vroom moslim met een afkeer van verwesterde Pakistanen, feestvierders zoals Khan zelf in zijn ‘niet bepaald engelachtige’ Britse jaren. Toen maakte hij als playboy met vrienden als Rolling Stones-zanger Mick Jagger Londense clubs onveilig. Nu is hij uitgegroeid tot een conservatieve man die met twee maten meet: Khan vindt het ‘logisch’ dat vrouwen ‘met heel weinig kleren aan’ worden verkracht, maar gezien de reeks affaires, mislukte huwelijken en een enkele #MeToo-beschuldiging is zijn eigen losse moraal geen probleem.

Met zoveel tegenstrijdigheden hebben critici die hem van hypocrisie beschuldigen, het heel gemakkelijk. Khan verklaart zijn sterk wisselende denkbeelden en levensstijlen met een postkoloniaal minderwaardigheidscomplex, waar hij als topsporter mee afrekende. Toen hij bedacht dat een mooie bal op het cricketveld geen kwestie van mazzel was, maar de wil van Allah, keerde hij langzaam terug naar de islam van zijn moeder.

Minister van toerisme

Als eerste bestuursfunctie mocht hij een gat in een demissionair kabinet vullen als minister van toerisme. Het was 1993, zo’n beetje alle politieke partijen trokken aan de uitzinnig populaire sportman, die met pensioen was gegaan nadat hij als aanvoerder – Kapteen in het Pakistaans – in 1992 voor zijn land een wereldtitel veroverde. Zijn hart lag in die zoekende jaren bij zijn overleden moeder, die hij eerde met de bouw van moderne kankerziekenhuizen. Verder rommelde hij wat aan als cricketcommentator en decaan van een Engelse universiteit waar hij zich nooit vertoonde.

In 1996 vond Khan zijn bestemming door een nieuwe politieke partij op te richten. In een interview met The New York Times in 2012 prees hij de toen net opkomende sociale media, waardoor zijn campagneteam zowel de traditionele media als de gevestigde orde – die Pakistaanse politici nodig hebben om een achterban op te bouwen – kon negeren. Door rechtstreeks contact via Twitter bracht hij zoveel mensen op de been dat hij een ‘tsunami’ van verandering voorspelde.

Pakistaanse populist

Een Pakistaanse populist was geboren. Khan presenteerde zich als de man die zich het lijden van de armen persoonlijk aantrekt, eigenhandig bomen plant tegen klimaatverandering en transparantie inzet tegen corruptie.

Nu bivakkeren honderden aanhangers voor zijn huis in Islamabad: ze beloven een nationale opstand te ontketenen als Khan werkelijk wordt gearresteerd. De Kapteen mag dan geen premier meer zijn, de Pakistaanse politiek is nog niet van hem af.