Pakistan gaat serieverkrachters chemisch castreren

Protest in Karachi, Pakistan, naar aanleiding van de brute verkrachting van een moeder met twee kinderen die september vorig jaar 's nachts zonder benzine op de snelweg kwam te staan. Beeld EPA

Chemische castratie is een (omkeerbare) medische ingreep die wereldwijd in een aantal landen wordt uitgevoerd. Meestal vrijwillig, bijvoorbeeld in ruil voor strafvermindering, zoals in Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en sommige staten in de Verenigde Staten. Maar soms ook gedwongen, met name als straf voor seksueel geweld tegen kinderen, zoals in Polen, Rusland, Zuid-Korea en nu Pakistan.

De Pakistaanse wet werd ingevoerd op instigatie van premier Imran Khan, die de maatregel vorig jaar al opnam in een antiverkrachtingsrichtlijn, als reactie op de toenemende onrust in Pakistan als gevolg van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Khan zei toen in een interview dat hij liefst had dat verkrachters publiekelijk werden opgehangen, maar dit tot internationale ophef zou leiden, en dat chemische castratie daarom beter was.

Directe aanleiding voor het castratieplan was de brute verkrachting vorig jaar van een vrouw die ’s nachts met haar twee kinderen zonder benzine kwam te staan op een snelweg bij Lahore en vervolgens door twee gewapende mannen uit haar auto werd gesleurd. De zaak leidde tot massale protesten in heel Pakistan. De daders werden gepakt en in maart dit jaar ter dood veroordeeld. Hun zaak is nu in hoger beroep.

Treurige staat van dienst

Pakistan heeft een treurige staat van dienst als het gaat om de vervolging van seksueel geweld. Daders worden zelden gepakt en nog minder vaak bestraft. Volgens de ngo War Against Rape wordt in minder dan 3 procent van de verkrachtingszaken iemand veroordeeld. Amnesty International zet vraagtekens bij het middel van chemische castratie, de mensenrechtenorganisatie ziet liever onderzoek naar de oorzaken van seksueel geweld.

Ook buurland India kampt met massaal seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. In een voorstel voor een wet tegen verkrachting dat de regering van premier Narendra Modi indiende, is naast een celstraf van 30 jaar ook de optie van chemische castratie opgenomen. Het wetsvoorstel was net als in Pakistan een reactie op een bruut geval van seksueel geweld, in dit geval de groepsverkrachting in 2012 van een studente in een bus in Delhi.

Bij chemische castratie worden medicijnen gebruikt om de aanmaak van testosteron af te remmen en zo het libido te verlagen. Als de medicatie wordt gestaakt, neemt de hormoonproductie vaak weer toe. Deskundigen verschillen van mening over de effectiviteit van de therapie, die tot 1955 ook in Nederland op zedendelinquenten werd toegepast. De middelen worden ook ingezet om sommige prostaatkankers te behandelen.