Pakistaanse soldaten bestoken Indiase leger in Kashmir met mortieren

Indiase grenssoldaten op patrouille bij de Pakistaanse grens vlak bij Amritsar. Beeld EPA

De beschietingen volgen op een Indiase luchtaanval op een trainingskamp van rebellen in Pakistan, die volgens New Delhi verantwoordelijk waren voor een zelfmoordaanslag op Indiase troepen. Pakistan reageerde woensdag met luchtaanvallen in het Indiase deel van Kashmir.

Terwijl beide landen opnieuw ruzieden langs de bestandslijn, zegde de Pakistaanse premier Imran Khan toe dat een Indiase piloot vrijdag al zou worden vrijgelaten ‘als vredesgebaar’. De piloot werd gevangen genomen toen zijn MiG-21 woensdag werd neergehaald door de Pakistaanse luchtmacht. India heeft zijn snelle vrijlating geëist.

De premier zei dat hij woensdag vreesde dat India zou terugslaan met een raketaanval, uit vergelding voor de eerdere Pakistaanse luchtaanvallen. Hij zei dat hij zijn Indiase collega Narendra Modi had benaderd om de spanningen tussen beide landen te verminderen. Khan maakte niet bekend wat de reactie van India was. ‘Pakistan wil vrede’, aldus Khan. ‘Maar deze wens moet niet worden beschouwd als onze zwakte.’

Demonstranten in Pakistan steken een pop in brand die de Indiase premier Modi moet voorstellen. Beeld AFP

Mortiervuur

Bij de beschietingen langs de bestandslijn zouden gewonden zijn gevallen, maar geen doden. Volgens het Indiase leger bestookten Pakistaanse militairen zo’n twintig Indiase posities met mortier- en geweervuur. Later werden ook diverse vooruitgeschoven posities van het Indiase leger in het gebied aangevallen.

Het Indiase leger noemde de Pakistaanse beschietingen een ernstige schending van het wapenstilstandsakkoord dat beide landen in 2003 sloten. In de voorgaande nacht waren er ook beschietingen geweest langs de bestandslijn. Beide landen bestoken elkaar regelmatig in het gebied. De beschietingen kunnen nu echter snel escaleren omdat de spanningen flink zijn opgelopen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo riep de twee kernmachten donderdag op alles te doen om de spanningen te verminderen. Pompeo zei dat hij donderdag had gesproken met de leiders van de twee landen. ‘Elke actie die kan leiden tot escalatie moet worden vermeden’, aldus de minister.