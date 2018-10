Pakistaanse rechtbank vernietigt doodvonnis voor christelijke vrouw

Opperrechter Saqib Nisar boog zich in hoger beroep over de zaak van Asia Bibi en oordeelde dat ze moet worden vrijgelaten zolang ze niet van een ander misdrijf wordt beschuldigd.

Bibi zou in 2009 denigrerende opmerkingen hebben gemaakt over de profeet Mohammed na een ruzie over drinkwater met een moslima uit haar dorp. Bibi heeft dat altijd ontkend en zegt dat ze valselijk is beschuldigd.

Volgens critici wordt de blasfemiewet geregeld misbruikt om religieuze minderheden te vervolgen. Bibi's zaak heeft wereldwijd tot grote verontwaardiging geleid onder christenen en is een bron van verdeeldheid in Pakistan. Twee politici die de vrouw probeerden bij te staan, werden vermoord. Eén van hen was de gouverneur van de provincie Punjab, die naar aanleiding van de zaak-Bibi de wet op godslastering aan de kaak wilde stellen. De gouverneur werd in 2011 omgebracht door zijn eigen bodyguard vanwege zijn steun aan Bibi. De doodstraf die vervolgens de bodyguard ten deel viel, leidde tot onrust in Pakistan. Door sommige islamitische groeperingen werd hij gezien als een held.

Een extreme islamistische partij heeft al straatprotesten aangekondigd als Bibi zou worden bevrijd of als haar straf zou worden verminderd.