Pakistaanse oud-premier Khan vijf jaar geschorst na veroordeling corruptie

Aanhangers van de oud-president demonstreren in Karachi, Pakistan. Beeld Sahzaib Akber / EPA

Doordat de oud-premier in hoger beroep is gegaan, bestond er een kans dat hij toch mee zou kunnen doen aan de verkiezingen die in november worden gehouden. Veroordeelde politici zijn volgens de wet uitgesloten van verkiezingsdeelname, maar waarschijnlijk zou zijn rechtszaak pas na de verkiezingsdatum worden afgerond. De populaire oppositieleider Khan hoopte het op die manier toch op te kunnen nemen tegen zittend premier Shehbaz Sharif.

De Pakistaanse verkiezingscommissie heeft nu besloten dit hoger beroep niet af te wachten en Khan bij voorbaat uit te sluiten van verkiezingsdeelname. Ook tegen deze beslissing zal Khan bezwaar maken.

Horloges, juwelen en parfums

Khan, die in het verleden professioneel cricketspeler was, werd veroordeeld omdat hij geen belasting betaalde over diplomatieke geschenken die hij doorverkocht. Dure horloges, juwelen en parfums, die hij als premier kreeg aangeboden, hield hij voor zichzelf of verkocht ze met winst door, zonder die winsten bij de Belastingdienst op te geven. Khan zegt zelf wel legaal te hebben gehandeld.

Volgens de advocaat van Khan is de veroordeling van zijn cliënt politiek gemotiveerd. Zittend premier Sharif zou zijn politieke tegenstander met rechtszaken buitenspel willen zetten. Naast deze corruptiezaak lopen er nog meer dan honderd zaken tegen Khan. Volgens de advocaat is de uitspraak ‘niet wettig’ en ‘vooringenomen’. Hij noemt het proces ‘een aanfluiting en een klap in het gezicht van de rechtvaardigheid’.

Khan heeft zijn aanhangers op X, voorheen Twitter, opgeroepen in protest te komen. Toen Khan in mei werd opgepakt, braken in heel het land massale protesten uit. Demonstranten blokkeerden wegen en staken politieauto’s en overheidsgebouwen in brand. Het leger reageerde hardhandig en pakte meer dan duizend mensen op. Tenminste tien demonstranten overleden.

Twee keer eerder

Khan is niet de eerste Pakistaanse ex-premier die niet mee mag doen aan de verkiezingen vanwege een rechterlijke veroordeling. Nawaz Sharif, die twee termijnen president was tussen 1990 en 1999, werd in 2007 geschorst omdat hij een strafblad had. In 2013, toen zijn schorsing was afgelopen, werd hij voor de derde maal premier. Zijn jongere broer Shehbaz is op dit moment de premier van het land. Ook Yousaf Raza Gilani, die premier was van 2008 tot 2012, werd in 2012 van de komende verkiezingen uitgesloten.

Nog nooit sinds de oprichting van het land in 1947 zat een premier de volledige termijn van vijf jaar uit. Premiers moesten opstappen na beschuldigingen van corruptie, militaire coups of machtsstrijd binnen de eigen partij. Khan was de eerste premier die moest opstappen na een motie van wantrouwen.