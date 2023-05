Pakistaanse oud-premier Khan gearresteerd in Islamabad op verdenking van corruptie

Voormalig premier Imran Khan van Pakistan in 2019 bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Beeld Drew Angerer / Getty Images

De 70-jarige Khan was dinsdag al in een rechtbank in hoofdstad Islamabad voor een andere zaak, toen paramilitairen de ramen van het gebouw insloegen en naar binnen stormden. Volgens zijn partij Tehreek-e-Insaf (PTI) werden Khans advocaten en beveiligers gewelddadig aan de kant gewerkt, waarna Khan zelf naar buiten werd geëscorteerd en in een auto werd gezet. Dit laatste is ook te zien op videobeelden die zijn verspreid door de partij.

Tegen de oud-premier lopen tientallen rechtszaken. Hij is nu gearresteerd vanwege een aanklacht afkomstig van het Pakistaanse anti-corruptiebureau. Het blijkt te gaan om de zogeheten Al-Qadir-zaak: Khan en zijn vrouw zouden van een vastgoedtycoon geld en land hebben ontvangen ter waarde van 5 miljard Pakistaanse roepie (zo’n 16 miljard euro), in ruil voor bescherming in een witwasrechtszaak.

In een van tevoren opgenomen video, die door de PTI na de arrestatie is vrijgegeven, claimt Khan dat hij de wet altijd heeft gevolgd. ‘Tegen de tijd dat u deze woorden van mij ontvangt, ben ik aangehouden op basis van onjuiste beschuldigingen’, zo klinkt het in de video. Ook doet hij een oproep aan zijn aanhangers om van zich te laten horen. ‘Geen enkel volk krijgt zijn vrijheid op een presenteerblaadje; de tijd is gekomen dat jullie allemaal komen vechten voor jullie rechten.’ In het hele land werd gehoor gegeven aan die oproep: in meerdere steden in het land gingen supporters van Khan de straat op.

Afgezet

Khan werd in april vorig jaar afgezet als premier. Hij werd door de oppositie verantwoordelijk gehouden voor de recordinflatie en de torenhoge buitenlandse schulden. De afzetting vond anderhalf jaar voor het aflopen van zijn termijn plaats. De cricketlegende probeerde dit destijds nog te voorkomen door het parlement te ontbinden, maar dat liet het hooggerechtshof niet toe. Dat oordeelde dat het parlement de stemming moest voortzetten.

Sindsdien heeft Khan opgeroepen om te protesteren tegen de regering van de huidige minister-president Shehbaz Sharif, die hij beschuldigt van samenzwering met het leger en ‘buitenlandse machten’, oftewel de Verenigde Staten. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor zijn val. Deze aanvallen op de overheid gebeuren tijdens gigantische bijeenkomsten, die tevens dienen als campagnemiddel voor Khan. De verwachting is dat hij weer zal meedoen aan de verkiezingen, die in oktober dit jaar zullen plaatsvinden.