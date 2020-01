Pakistaanse mensenrechtenactivist Manzoor Pashteen gearresteerd wegens opruiing

Manzoor Pashteen spreekt aanhangers toe in Lahore, in 2018. Hij leidde een demonstratie tegen verdwijningen van mensen die waarschijnlijk door de geheime dienst waren opgepakt, onder het mom van terrorismebestrijding. Beeld Foto EPA

Pashteen werd maandagochtend vroeg met negen medestanders gearresteerd in de noordwestelijke stad Peshawar. Volgens een door persbureau AP geciteerde lokale politiefunctionaris werd hij opgepakt vanwege het houden van opruiende toespraken tegen de regering en het openlijk aanzetten tot geweld.

Manzoor Pashteen (27) is de leider van de Pashtun Protection Movement (PTM), een geweldloze beweging van vooral jonge Pathanen die protesteren tegen de duizenden illegale executies, verdwijningen en andere vergrijpen van het leger en de veiligheidsdiensten in de strijd tegen het islamitisch extremisme in de stamgebieden langs de grens met Afghanistan. De Pathanen zitten daar klem tussen het leger en de Taliban (vaak ook Pathanen).

Pashteen, afkomstig uit Zuid-Waziristan, begon als student een campagne tegen landmijnen. Hieruit ontstond in 2018 de PTM, die met massale marsen en sit-ins ageert tegen de mensenrechtenschendingen in de strijd tegen het terrorisme. Als symbool van geweldloos verzet groeide Pashteens faam snel. Volgens analisten zou hij, hoewel hij geen politieke aspiraties zegt te hebben, de verdeelde oppositie kunnen verenigen.

Manzoor Pashteen op een foto uit 2018. Beeld Foto AFP

De aan PTM gelieerde parlementariër Mohsin Dawar bevestigde maandag Pashteens arrestatie tegenover persbureau AP. Volgens hem is Pashteen afgevoerd naar Dera Ismail Khan, een stad in Khyber-Pakhtunkhwa niet ver van de Afghaanse grens. Aanhangers van PTM reageerden op sociale media woedend op het nieuws van zijn arrestatie. Politieke tegenstanders verheugden zich over het lot van ‘de verrader’.

Bijeenkomsten van PTM trekken tienduizenden belangstellenden, ondanks vrijwel volledig doodzwijgen door de Pakistaanse media. Zoals twee weken geleden een bijeenkomst in Bannu, volgens PTM de grootste ooit.

De regering van premier Imran Khan (zelf van Pathaanse komaf) kon bij zijn aantreden in 2018 op enige sympathie bij de Pathanen rekenen, maar de liefde bekoelde toen duidelijk werd dat Khan niet aan de machtige positie van het leger ging tornen en de militaire operaties in de stamgebieden doorgingen.

Omgekeerd lijken regering en leger steeds beduchter voor de massale aanhang van PTM. Aanvankelijk werd nog voor de zachte aanpak gekozen. De Pathaanse stamgebieden (vanouds federaal bestuurd) werden in 2018 opgenomen in het staatsbestel. Lokale verkiezingen en investeringen werden aangekondigd.

Vorig jaar leek de regering-Khan echter het pad van de confrontatie in te slaan. Een woordvoerder noemde de aanhangers van PTM toen ‘een samenzwering tegen de staat’ en waarschuwde dat hun laatste uur geslagen had.

Nadat vorig jaar bij een botsing tussen PTM en het leger in de stamgebieden enkele burgerdoden waren gevallen, zei Pashteen tegen de Volkskrant: ‘Ze zullen zeker achter ons aankomen, onze mensen oppakken en vermoorden, en niet voor het eerst. Wat mijzelf betreft: de dood wacht ons allen, en op een dag is het zover. Waarom zou ik er in de tussentijd niet het beste van maken en strijden voor vrede en waarheid?’