Pakistaanse ex-premier Sharif veroordeeld tot tien jaar cel, ook dochter moet de gevangenis in

De Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif is vrijdag in Islamabad door een anticorruptierechtbank veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege buitenlandse vastgoedtransacties. Het vonnis is kort voor de verkiezingen in Pakistan een klap voor Sharifs politieke partij.

Demonstranten bij de rechtbank waar Nawaz Sharif werd veroordeeld. Foto AFP

Sharif (68), die twee keer werd herkozen als premier en al decennia een van de machtigste politici in Pakistan is, werd juli vorig jaar door het Pakistaanse hooggerechtshof afgezet wegens corruptie. Hij zou in de jaren negentig geld hebben weggesluisd naar Groot-Brittannië en er blijkens de Panama Papers luxe Londense appartementen van hebben gekocht. Ook zou hij neveninkomsten hebben verzwegen.

Dochter en politiek erfgenaam Maryam Nawaz Sharif, die kandidaat was bij de parlementsverkiezingen van 25 juli, werd vrijdag veroordeeld tot zeven jaar cel. Haar echtgenoot, de parlementariër Muhammad Safdar, kreeg een jaar gevangenisstraf. Vader en dochter moeten tien respectievelijk twee miljoen dollar boete betalen en de Londense appartementen worden door de staat geconfisqueerd.

‘Politiek gemotiveerd’

De rechtbank deed haar uitspraak vrijdag ondanks een verzoek van Sharif om uitstel tot na de verkiezingen. Sharif en zijn dochter zeggen onschuldig te zijn en spreken van politiek gemotiveerde aantijgingen. Ze kondigden aan in beroep te zullen gaan. De ex-premier is in Londen, waar zijn vrouw Kulsoom behandeld wordt tegen kanker. Ze ligt momenteel in coma na een hartaanval.

De uitspraak zal de spanningen in de aanloop naar de verkiezingen verder doen oplopen. De regerende islamitische PML-N van Sharif (in zijn afwezigheid geleid door jongere broer Shahbaz Sharif) staat daarbij tegenover de conservatief-populistische PTI van oud-cricketster Imran Khan (de drijvende kracht achter de zaak tegen Sharif) en de progressieve PPP van Bilawal Bhutto Zardari, zoon van de in 2007 vermoorde premier Benazir Bhutto. Critici beschuldigen het machtige leger ervan het verkiezingsproces te sturen ten gunste van Khan.

Sharif en zijn dochter Maryam, die tot zeven jaar cel werd veroordeeld. Foto REUTERS

Nawaz Sharif, exponent van de elite van Punjab, maakte politiek carrière onder dictator Zia ul-Haq in de jaren tachtig en was driemaal premier vanaf 1990. Hij kon het aanvankelijk goed vinden met de legertop, al werd hij eenmaal afgezet tijdens een coup. De verhoudingen raakten bekoeld na 2013, toen Sharif het islamitisch extremisme aan banden wilde leggen en meer zeggenschap opeiste over de buitenlandse politiek, beide vanouds het domein van het leger.