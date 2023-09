Pakistaanse cricketer veroordeeld tot 12 jaar cel na uitloven bedrag voor moord op Geert Wilders

Khalid Latif tijdens een cricketwedstrijd in 2016. Beeld AP

De kans dat Latif daadwerkelijk in de cel belandt, is zeer gering. Hij was niet bij de rechtszaak aanwezig en Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Op rechtshulpverzoeken aan Pakistan kwam geen enkele reactie. Wel staat de cricketspeler internationaal gesignaleerd, waardoor zijn bewegingsvrijheid wereldwijd wordt beperkt.

Het voornemen van Geert Wilders om in 2018 een wedstrijd te organiseren met spotprenten van de islamitische profeet Mohammed leidde in Pakistan tot demonstraties van tienduizenden gelovigen en honderden doodsbedreigingen. De bedreigingen richtten zich zowel op Wilders als op Nederland en Nederlanders. Naar aanleiding van de dreiging voor Nederlanders in Pakistan, zag Wilders uiteindelijk af van de wedstrijd.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De Pakistaanse cricketspeler Khalid Latif had toen al een filmpje op internet gezet waarin hij drie miljoen roepies (21 duizend euro) uitloofde voor degene die Wilders zou vermoorden. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan uitlokking van moord, opruiing en bedreiging, aldus het OM, dat twaalf jaar cel tegen Latif eiste. Het OM zag hem vanwege zijn status als cricketspeler met een groot bereik als een van de aanstichters van de volkswoede in Pakistan. Het filmpje werd veelvuldig gedeeld op sociale media.

Dat de dreiging richting Wilders niet denkbeeldig was, blijkt wel uit het feit dat er in augustus 2018 een Pakistaan in Den Haag werd gearresteerd die een aanslag voorbereidde op Wilders. Junaid I. is uiteindelijk tot tien jaar cel veroordeeld. Volgens het OM is niet hard te maken dat I. zich door Latif heeft laten inspireren, maar toont het wel aan dat Latif ‘potentieel tal van dergelijke eenlingen heeft bereikt’.